«إرثي» يكشف جماليات التراث الحرفي في المنطقة

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار حرصه على تعريف العالم بالإرث الثقافي والمعارف والمهارات المتعلقة بالحرف الثقافية لدولة الإمارات ومنطقة الخليج، أطلق مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، مجموعتين جديدتين في منصة ديزاين ميامي في شنغهاي، المنصة العالمية الرائدة المتخصصة بعرض المجموعات والتصاميم الفريدة.

وتأتي المجموعتان ضمن «سلسلة إرثي» لتسليط الضوء على جماليات الحرف اليدوية، وهي المرة الأولى التي تُعرض فيها المجموعتان، حيث تعاون مجلس «إرثي» مع «ديزاين ميامي»، وهو منتدى عالمي متخصص بالتصاميم الفنية والتاريخيّة والمعاصرة، لعرض أعمال المجموعتين ذات التصميم الفريد التي تروي قصة التراث الحِرفي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج.

وكشف «إرثي»، في المعرض الذي اختتم مؤخراً، عن «مجموعة زينوبيا» التي تجمع حرفتين تراثيتين من منطقتين مختلفتين، هما حرفة التلي الإماراتية، وحرفة التطعيم اللبنانية، بالإضافة إلى «مجموعة الثاية» التي تستخدم تقنيات حرفة السفافة التراثيّة بلمسة عصريّة.