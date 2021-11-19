«الشارقة للكتاب» تستقبل وزيرة الثقافة والسياحة في موزمبيق

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في مقر الهيئة بالشارقة، إلديفينا ماتيرولا، وزيرة الثقافة والسياحة في موزمبيق، ورافقها في جولة على إدارات الهيئة، والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وبحثا جملة من المشاريع الثقافية المستقبلية. وناقش الجانبان خلال الزيارة، الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين الهيئة ونظيراتها من المؤسسات الثقافية المعنية بالنشر، واستعرضا عدداً من المشاريع التي يمكن تنفيذها على مستوى تبادل النتاج المعرفي والأدبي ودعم جهود الترجمة وتنظيم الفعاليات والمعارض.

وقال أحمد بن ركاض العامري: «إن هيئة الشارقة للكتاب تتطلع إلى مزيد من فرص التعاون مع مختلف بلدان العالم، تجسيداً لرؤية راسخة وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وانطلاقاً من سلسلة تجارب ناجحة كان التعاون فيها مثمراً على كافة المستويات، وقاد إلى مجالات عمل أوسع بين إمارة الشارقة وغيرها من المدن والبلدان العربية والأجنبية».

من جانبها، قالت إلديفينا ماتيرولا، وزيرة الثقافة والسياحة في موزمبيق: «السبب الرئيسي لزيارتنا يتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة موزمبيق ودولة الإمارات وخصوصاً مع إمارة الشارقة وهيئة الشارقة للكتاب، حيث يتخذ العديد من الناشرين الموزمبيقيين من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مقراً، وسنحرص على تعزيز التبادل الثقافي والوصول إلى الكتب العربية، وفي الوقت نفسه، التعريف بكتّابنا وثقافتنا، وأنا واثقة بأن لدينا الكثير لمشاركته معكم وتعلمه منكم».