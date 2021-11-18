افتتاح الفرع العاشر لمكتبة «كلمات» في دبي

المصدر: دبي - ريم الكمالي

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افتتح معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يرافقه معالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، والدكتورة رفيعة غباش مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، مساء أمس، أحد فروع مكتبة «كلمات» الشهيرة في عواصم الخليج العربي، وهذا هو الفرع العاشر في دبي، الذي تم تدشينه في بوكس بارك شارع الوصل.

يذكر أن الناشر السعودي المعروف فهد العودة أسس المكتبة، إيماناً منه بدور المكتبة الحضاري، مؤسساً هذه المكتبة لتكون مكتبة وصالوناً أدبياً ومقهى، بالإضافة إلى برامج وفعاليات ثقافية يتم الإعلان عنها في القريب الأقدم.

مكتبة «كلمات» هي في الأصل كانت دار نشر سعودية معروفة، واكتمل المشروع بأن تتوسع كونها مكتبة وصالوناً أدبياً وبرامج ثقافية ومقهى للرواد، كما تتضمن المكتبة أقساماً متعددة، تحمل علوماً وآداباً مختلفة. حضر الافتتاح لفيف من الأدباء والكتاب والمترجمين والمهتمين بالثقافة والاطلاع.