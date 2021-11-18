وزارة الثقافة والشباب تستعرض الأعمال الفائزة بـ«البُردة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت وزارة الثقافة والشباب معرض البردة، ضمن فعاليات النسخة الـ 13 من معرض «فن أبوظبي» 2021 المقامة حالياً في منارة السعديات بين الـ 17 - 21 نوفمبر، ويحتفي المعرض بأعمال فنانين فائزين بجائزة البردة في دوراتها السابقة.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: إن عرض بعض أفضل اللوحات من مجموعة البُردة في معرض فن أبوظبي، يؤكد ثقتنا في هذه المنصة العالمية التي تجلب أفضل الفنون من جميع أنحاء العالم. وتلتزم وزارة الثقافة والشباب بدعم الفن الإسلامي والترويج له، ليس فقط في العالم الإسلامي، ولكن أيضاً في البيئات الثقافية الأخرى.

وأضافت معاليها: الفن يتجاوز الثقافات والأديان والجنسيات، وله قوة فريدة في توحيد الناس، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه عبر مشاركتنا في معرض فن أبوظبي، وستعرض مجموعة البُردة المنسقة بعناية جنباً إلى جنب مع أنواع أخرى من الفن أمام الزوار، من خلفيات مختلفة لرؤيتها وتقديرها.

مجموعة متنوعة

يُشار إلى أن وزارة الثقافة والشباب شاركت في «فن أبوظبي» لأول مرة عام 2019، لعرض أعمال عشرة فنانين من الحاصلين على منحة البُردة المرموقة، وعُرضت مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية جمعت بين النحت والأعمال القائمة على النسيج والتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب التركيب والواقع الافتراضي والمشاريع التجريبية وغيرها.