«تيدإكس – مكتبات الشارقة» يستضيف نورة النومان الأحد

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

للمرة الأولى في تاريخها، تنظم «مكتبات الشارقة العامة»، (تيدإكس مكتبات الشارقة)، في خطاب ملهم تحت عنوان «خيال علمي.. هاتوا برهانكم!!»، الروائية الإماراتية، نورة النومان، صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً (أجوان)، ومؤسسة أول دار نشر متخصصة في الخيال العلمي (مخطوطة 5229)، يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري في مقر هيئة الشارقة للكتاب.

وتقدم النومان، التي عرفتها الساحة الأدبية الإماراتية والعربية بثلاثية أدب الخيال العلمي (أجوان، وماندان، وسيدونة)، خطاباً ملهماً يقدّم قراءة جديدة ومبتكرة للعلاقة بين العلم النظري التطبيقي وتجارب المجتمعات، مستندة بذلك على تجربتها المتفردة والعميقة في كتابة أدب الخيال العلمي، ومسيرتها الأدبية التي نالت خلالها جائزة اتصالات لكتاب الطفل عن فئة أفضل كتاب للشباب البالغين عام 2013.

وحول تنظيم الحدث، قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «يجسّد الإعلان عن (تيدإكس- مكتبات الشارقة)، رؤية متجددة نسعى من خلالها لفتح أفق التعاون والعمل المشترك مع منصات المعرفة العالمية، وتقديم أسماء وتجارب ملهمة من داخل دولة الإمارات، يحملون قيماً ومبادئ ورؤى مبتكرة قادرة على تغيير حياة الأجيال الجديدة، وتوسيع أفق تفكيرهم، وتحفيزهم للعمل والوصول إلى النجاح».