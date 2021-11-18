مهرجان الشيخ زايد ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الشيخ زايد بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم في اليوم الأول بعروض مُبهرة، ومتنوعة لطائرات الدرونز، ومجموعة من الألعاب النارية الضخمة عند الساعة العاشرة مساءً، وذلك احتفالاً بنسخة هذا العام، والتي تستمر حتى 1 أبريل 2022 بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

وصرحت اللجنة العليا للمهرجان بأنها «تسعى من خلال هذه العروض إلى تقديم حُزمة من الفعاليات الممتعة والمميزة وبما يليق بزوار المهرجان ومكانته كملتقى للحضارات والثقافات، سواء من خلال عروض طائرات الدرونز التي ستقدم عروضاً ممتعة وكذلك الألعاب النارية أو غيرها من الفعاليات المميزة».

فعاليات ضخمة

وتقام هذه الفعاليات الضخمة إلى جانب عدد واسع من الفعاليات الترفيهية، والتفاعلية الشيقة، والحصرية، ومن أبرزها «نافورة الإمارات» الأولى من نوعها، والتي تقدم عروضاً عالمية كل 45 دقيقة ابتداء من الرابعة عصراً تدمج بين العروض المرئية والليزر، والماء، والنار على أنغام موسيقية متنوعة، فضلاً عن العديد من عروض المهرجان الأخرى مثل مسيرة الحضارات العالمية.

والتي تشتمل على فرق فلكلورية عالمية ستجوب ساحات المهرجان بأهازيج تراثية شعبية من مختلف أنحاء العالم، وكذلك مسرح الأطفال الترفيهي الذي يجمع بين المرح والثقافة مع عروض السيرك والعروض الضوئية والليزر والحكواتي وألعاب الخفة وعرض الأميرة والأبطال وغيرها.

عروض تراثية

وسيقدم المهرجان أيضاً عروض الموسيقى التراثية العسكرية التي تتضمن عروضاً مميزة للفرقة العسكرية في مختلف أنحاء المهرجان، إلى جانب العديد من المسابقات التراثية والفلكلورية، والفعاليات الرياضية الترفيهية المليئة بالحماس.

والتي تناسب جميع الفئات العمرية ويقدمها منتجع الفرسان الرياضي، مثل الكاريتنج، والرماية والرماية بالقوس، وتجربة القيادة الافتراضية للسيارات والطائرات، وجدار التسلق وغيرها من الرياضات الممتعة والمشوقة، فضلاً عن تجارب تذوق رائعة تناسب جميع الأذواق من المطبخ الإماراتي والمطابخ العربية والعالمية في ركن مخصص لتناول الطعام أو من خلال عربات الطعام.