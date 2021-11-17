جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمتين الطويلتين لفرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن القائمتين الطويلتين المؤهلتين للجائزة في فرعي المؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة، وذلك للدورة السادسة عشرة لعام 2021 / 2022، التي تبدأ من خلالها المرحلة الثانية لمجريات الجائزة، وتعمل خلالها لجان التحكيم على التقييم الشامل لجميع العناوين المدرجة في القوائم الطويلة.

وحقق فرع المؤلف الشاب أعلى عدد من المشاركات في الجائزة بلغ 881 مشاركة، وبحجم نمو لافت بلغ 37%؛ مقارنة بعدد المشاركات التي استقبلتها نسخة العام الماضي من الجائزة، والتي بلغت حينها 646 مشاركة. فيما بلغ عدد مشاركات فرع أدب الطفل والناشئة 236 مشاركة. وجاءت المشاركات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد الانتشار الواسع الذي حققته الجائزة، ونجاحها في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المبدعين بشتى المجالات الأدبية على مستوى المنطقة العربية والعالم.

وضمت القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب 14 عنواناً من 8 دول عربية، وهي: تونس، والعراق، ومصر، والكويت، والمغرب، والسعودية، والأردن ولبنان. وشملت عناوين لأعمال شعرية وأطروحات ودراسات نقدية ونصوصاً أدبية، وتضمنت العناوين التالية:

1. «الفلسفة الإغريقيّة: من السفسطائيّين إلى السقراطيّين»، للدكتور مهدي بن الحاج مبروك من تونس، والصادرة عن الدار التونسية للكتاب عام 2021.

2. «ستهجرك البلاد» للشاعر حسام لطيف البَطَّاط من العراق، والصادر عن دار سطور للنشر والتوزيع عام 2021.

3. «اسأل الرمل عن ظله» للشاعر محمد إسماعيل من مصر، والصادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع عام 2020.

4. «زير المواويل»، للشاعر ياس السعيدي من العراق، والصادر عن منشورات تأويل للنشر والترجمة عام 2021.

5. «نساء في غرفة فرجينيا وولف – الخطاب النقدي حضور يقاوم الغياب»، للدكتورة سعاد العنزي من الكويت، والصادرة عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع عام 2021.

6. «اللاهوت والثقافة بين الذات العربية والآخر الأنجلو أمريكي» للمؤلف أسامة الصغير من المغرب، والصادرة عن منشورات دار الأمان عام 2021.

7. «البداوة في الشّعر العربي القديم» للدكتور محمد المزطوري من تونس، والصادرة عن كل من كلّية الآداب والفنون والإنسانيات - جامعة منّوبة ومؤسّسة GLD (مجمع الأطرش للكتاب المختصّ) عام 2021.

8. «الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى: دراسة في المتعاليات النصية» للكاتبة منال بنت سالم القثامي من المملكة العربية السعودية، والصادرة عن مؤسسة الانتشار العربي عام 2021.

9. «القرطبي يستيقظ في الإسكندرية» للكاتب عمر زكريا من الأردن، والصادر عن منشورات ضفاف والاختلاف ومجاز عام 2021.

10. «على بلد المحبوب رحلة زمزم الأخيرة» للكاتب أحمد خير الدين من مصر، والصادر عن دار الشروق عام 2021.

11. «العرض ما قبل الأول» للكاتب نزار كربوط من المغرب، والصادر عن المركز الثقافي العربي عام 2020.

12. «الجنة أجمل من بعيد» للكاتبة كاتيا الطويل من لبنان، والصادرة عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2021.

13. «التسامح في التراث الشعبي المصري» للكاتبة نورا حسن أحمد من مصر، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2019.

14. «الكائن البلاغي اللغة والعقل والاستطاعة في كتاب (البيان والتبيين)» للكاتب مصطفى رجوان من المغرب، الصادرة عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2021.

فيما شملت القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل والناشئة 10 عناوين من 6 دول عربية، وهي: المغرب، والسعودية، وتونس، وسلطنة عمان، والإمارات وسوريا. وتضمنت العناوين التالية:

1. «ملكة الأرض وبنت السماء» للكاتبة السعودية أروى خميّس، والصادر عن دار أروى العربية للنشر عام 2020.

2. «اسمي كُل أسماء الشجر» للكاتبة الإماراتية ناديا الكلباني، الصادر عن دار قهوة للنشر عام 2021.

3. «ضياء وتاج النور» للكاتبة التونسية نجوى الدرعاوى، والصادر عن دار نبض القلم للنشر والتوزيع عام 2021.

4. «سموثي المغامر» للكاتبة العمانية بدرية البدري، الصادر عن مكتبة كنوز المعرفة عام 2021.

5. «اختلفت فتميزت» للكاتبة السعودية آلاء سعد الناجم، والصادر عن أكاديميا إنترناشيونال عام 2020.

6. «لغز الكرة الزجاجية» للكاتبة السورية ماريا دعدوش، والصادر عن دار الساقي عام 2021.

7. «خيوط الصوف الملونة» للكاتبة الإماراتية نادية النجار، والصادر عن دار لؤلؤ للنشر والتوزيع عام 2021.

8. «شمس تضحك» للكاتبة السورية بيان الصفدي، والصادر عن دار البنان عام 2020.

9. «موعدي مع النور» للكاتبة المغربية رجاء ملاح، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2021.

10. «الله ما أحلاه» للكاتب الدكتور ياسين حزكر من المغرب، الصادر عن دار الحكماء للنشر عام 2021.

وستعلن جائزة الشيخ زايد للكتاب تباعاً خلال الفترة المقبلة عن القوائم الطويلة لترشيحات الجائزة في الفروع الأخرى.

يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تُكرم الإنجازاتِ المتميزة للمبدعين والمفكرين في مجالات الأدب والفنون والعلوم الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، وتوفّر فرصاً جديدة للكتّاب الناطقين باللغة العربية. كما تُكرّم المؤلفين الذين يكتبون عن الثقافة والحضارة العربية باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.