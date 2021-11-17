«فن أبوظبي» يضيء رحلة إبداع تصاميم المجوهرات

المصدر: دبي ـ البيان

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يحتفي معرض فن أبو ظبي بفعالياته، بعديد القصص الإبداعية، ومن بينها سيرة الدقة والإبداع في الأداء والجودة في صياغة المجوهرات، ومن بينها تلك القطع التي تنجزها دار معوّض التي تشارك في الحدث بفعالية عنوانها

«رحلة دار معوّض للابتكار الاستثنائي»، إذ تصطحب الضيوف من كبار الشخصيات في رحلة استكشافية من خلال شاشة التعرف إلى الأشياء لفهم حرفية فن الصياغة التي تهيمن على دار المجوهرات.

إبداع ثري

في قلب المنصة، تتركز إحدى روائع الإرث الملكي وهي طقم مجوهرات «التنين» يتلألأ بجاذبية براقة وملتهبة، حيث تتمركز خمس ماسات صفراء غامقة ومتألقة وبراقة وسط خلفية متلألئة لمئات أحجار الألماس الأبيض اللامع في طقم التنين الاستثنائي.

وفي هذا الإطار، علق الشركاء المؤتمنون من الجيل الرابع في دار معوّض للمجوهرات، كل من فراد وألان وباسكال معوّض، قائلين: «منذ أكثر من قرن، تعمل دار معوّض على تصنيع وصياغة المجوهرات والساعات الاستثنائية ونود أخذ ضيوفنا في رحلة للكشف عن عملية دقة الصياغة التي تدخل في كل عنصر من عناصر المجوهرات. بدءاً من مخططات التصميم الأولي، إلى إنشاء نموذج أولي ثلاثي الأبعاد، ومنها إلى صياغة الذهب ثم إلى إعداد وتلميع القطعة النهائية، إذ سيتمكن الزوار من تجربة كل مرحلة من هذه المراحل في رحلة تفاعلية مثيرة للاهتمام».

طوق فريد

تعاونت دار معوّض مع مصممة المجوهرات الإماراتية سلامة خلفان، التي صممت قطعة مجوهرات فريدة من نوعها، تقدم في المعرض، وهي عبارة عن طوق رأس استثنائي مرصّع بمجموعة فاخرة من الماس والزمرد التي صاغتها أيدي الحرفيين في دار معوّض. والتصميم مستوحى من شجرة نخيل ويعكس مكانتها الخاصة في قلب الثقافة والحياة في منطقة الخليج.