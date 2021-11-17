كامل يوسف يروي في ندوة بدبي «حكاية» 40 عاماً من الإبداع

المصدر: (دبي ـ البيان )

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ندوة تكريمية بعنوان «حكايتي مع الترجمة» للزميل، الكاتب والمترجم كامل يوسف حسين، بمناسبة عودته إلى مصر بعدما أمضى أكثر من 40 عاماً في خدمة الثقافة في الإمارات. وذلك في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 في قاعة الندوات بمبنى المؤسسة ـ شارع الرقة بدبي.

وجدير بالذكر أن كامل يوسف حسين أغنى المكتبة العربية بأكثر من مئة كتاب بين تأليف وترجمة، وتنوّعت هذه الكتب ما بين الفلسفة والفكر والأدب، وكان البارز فيها ما ترجمه في حقل الأدب الياباني، وله يعود الفضل في تعريف القارئ العربي بعملاق الرواية اليابانية يوكيو ميشيما، كما له الفضل في ترجمات أبرز لبول أوستر وتوني موريسون وإلياس كانيتي، فضلاً عن تعريفه بمصطلح الواقعية القذرة عبر كتاب «حياة وحشية» للأمريكي ريتشارد فورد. وغيرهم الكثير التي أصبحت مشروعاً ثقافياً فكرياً وتنويرياً في آن واحد.

وقد عمل الزميل كامل يوسف، في صحيفة "البيان" سنوات طويلة قدم فيها الكثير من الأعمال والمبادرات حيث ترأس قسم الترجمة خلال فترة في مسيرة عمله في "البيان". وهو يتمتع بثقافة موسوعية، إذ لا يكتفي بوصفه مترجماً، بالنقل من لغة إلى أخرى، بل يشرح المصطلحات ويعرّف بالأماكن والشخصيات ويضيء مواقع الالتباس في النص، ويدخل في عمق الثقافة الأخرى ليشرح للقارئ العربي ماذا تعني الكثير من المصطلحات بأبعادها التاريخية والاجتماعية.