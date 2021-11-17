بدور القاسمي: مبادرات «كلمات» تثري فكر ومهارات أطفال عالمنا

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، الرئيسة المؤسسة لمؤسسة كلمات، أن الأطفال في جميع أنحاء العالم، يمتلكون الحق، ومهما كانت ظروفهم، في الوصول إلى التعليم الأساسي، وتعلّم أساسيات القراءة والكتابة.

موضحة أن مؤسسة "كلمات" للنشر تنظر إلى هذا الحق باعتباره من أهم حقوق الإنسان الأساسية، إذ تراعي في تصميم مبادراتها التوجه الذي يركز على تنمية الإنسان تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد على ضرورة توفير كل العوامل وفي مقدمتها المعرفة، لبناء عالم عادل يشمل الجميع ولا يستثني أحداً، ينعم فيه جميع البشر من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحياة كريمة، ويقومون بدورهم الفاعل والمسؤول في مجتمعاتهم.

وقد جاء كلام الشيخة بدور القاسمي، في مناسبة احتفالية ل«كلمات» خلال مشاركتها في الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، احتفت فيها بمرور خمسة أعوام من النجاح في تمكين الأطفال المحتاجين والمستضعفين في جميع أنحاء العالم، من خلال الكتاب والقراءة وإتاحة الخيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يعانون من ظروف اللجوء والأزمات والصراعات.

2016

وأسهمت المؤسسة، منذ انطلاقها عام 2016، في تمكين 155749 طفلاً في 25 دولة ضمن أربع قارات حول العالم، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث واصلت دعم الأطفال اللاجئين والمكفوفين وضعاف البصر في جميع أنحاء العالم، عبر مبادرتي «تبنَّ مكتبة»، و«أرى».

«بريد السعادة»

عززت مؤسسة كلمات، خلال مشاركتها في دورة العام الجاري لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، برنامج مكتباتها المتنقلة من خلال حملتها الجديدة «بريد السعادة». وفي إنجاز هو الأول من نوعه لقطاع النشر والتعليم في المنطقة، شهد العام 2018 توقيع «مؤسسة كلمات» واتحاد الكتب الميسرة، مذكرة تعاون لإصدار 100 كتاب باللغة العربية للأطفال المكفوفين بصيغة «Epub3»، وعقدت المنظمة بالتعاون مع مؤسسة كلمات سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية لعشرة ناشرين متخصصين بكتب الأطفال من دولة الإمارات والعالم العربي.