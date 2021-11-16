كرتون نتورك تتعاون مع يونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإطلاق مبادرة الصداقة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شبكة كرتون نتورك في منطقة الشرق الأوسط عن تعاونها مع مكتب اليونيسيف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج وتعزير المحتوى كجزءٍ من «مبادرة الصداقة» العالمية لكرتون نتورك من أجل مكافحة التنمر.

تم إطلاق «مبادرة الصداقة» في منطقة الشرق الأوسط في عام 2019، مع التركيز على توعية الأطفال والآباء حول آثار التنمر بكافة أشكاله. توفر المبادرة طرقاً عملية لمكافحة التنمر، مع التأكيد على أهمية الصداقة واللطف وتشجيع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً على اتباع شعار المبادرة «كن صديقاً، لا تتنمر».

وقال محمد شيحة، رئيس التسويق الرقمي والاتصالات في وارنر ميديا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا ينبغي أن يتحمل أي طفل التنمر. تهدف مبادرة الصداقة لكرتون نتورك إلى زيادة الوعي بشأن التنمر وتعزيز الصداقة واللطف. من أولوياتنا معالجة هذه المشكلة بطريقة إيجابية وداعمة وملائمة للأطفال. يسعدنا أن نتعاون مع اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتركيز جهودنا في زيادة الوعي بالقضية في الشرق الأوسط».

بدورها، قالت جولييت توما، المديرة الإقليمية للمناصرة والإعلام في اليونيسيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمكن أن تترتب على التنمر عواقب مؤذية طويلة الأمد على الأطفال، مما يؤثر على سلامتهم العاطفية والنفسية. يسعدنا أن نتشارك مع كرتون نتورك الشرق الأوسط في مبادرة الصداقة - وهي مبادرة أساسية لحماية الأطفال من آفة التنمر».

من خلال التعاون الوثيق مع اليونيسيف والاستفادة من خبرة المؤسسة الأممية العالمية، التزمت مبادرة الصداقة بمجموعةٍ من البرامج لتتزامن مع الأسبوع العالمي لمكافحة التنمر، والذي انطلق 15 الشهر الجاري، ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه، كجزء أساسي من مبادرة الصداقة والذي يستمر حتى نهاية العام.

ستقوم الشبكة بإصدار محتوى جديد كل يوم، بما في ذلك أغنية ومحتوى فيديو للنجم الكويتي حمود الخضر، وأغنية راب من شخصيات ليث ذا كينج من كرتون نتورك، بالإضافة إلى سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية.