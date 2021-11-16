فن أبوظبي يستضيف حفل «سكوند صن» للموسيقى الإلكترونية والبديلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن فن أبوظبي عن تعاون المعرض مع مجموعة «فاكتوري بيبول» لاستضافة حفل الموسيقى المشهور «سكوند صن» القادم من بيروت، وذلك في أبوظبي غداً(18) وبعد غد (19) في منارة السعديات بأبوظبي. وتأتي فعاليات وعروض حفل «سكوند صن» ضمن البرنامج العام لفن أبوظبي 2021، حيث سيكون بانتظار الجمهور والزوّار سلسلة من عروض الموسيقى الحية والأجواء الموسيقية المفعمة بالحيوية.

هذه الشراكة المبرمة بين فن أبوظبي و«فاكتوري بيبول» ستكون بمثابة إيذان بعودة الفعاليات الموسيقية الحية خلال فترة ما بعد الجائحة الدولية، وسيغني بشكل جديد تجربة زوار معرض فن أبوظبي.

وبات حفل «سكوند صن»، التابع لـ «فاكتوري بيبول»، اسماً مألوفاً في قطاع الموسيقى الإلكترونية والبديلة في المنطقة. وبذلك، سيسجّل حفل «سكوند صن»، الذي تعود بداياته إلى بيروت قبل أن تتوسّع فعالياته وبرامجه لتشمل مصر، حضوره الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، معلناً تنظيم عروض موسيقية غامرة خلال عطلة أسبوعية حافلة بسحر الفن والموسيقى.

وتشهد فعاليات «سكوند صن»، مشاركة كل من: الفرقة الموسيقية «مايند أغينست» و«باتريس بوميل» وفرقة «آم» والفرقة الموسيقية «فانغو لايف» وفرقة «تريك» والفنانة «تِر» وفرقة «شكون»، بجانب قائمة من الفنانين العالميين.

وسيضم الحفل ألواناً وأشكالاً موسيقية مختلفة تلبي كافة أذواق الجمهور، بدايةً من موسيقى داون تمبو الشرقية ووصولاً إلى الموسيقى الإلكترونية السريعة، هذا بجانب التجارب الصوتية والبصرية ذات الطابع الموسيقي الخاصة بحفل «سكوند صن»، ليكون زوّار فن أبوظبي على موعد مع تجربة فنية غامرة على مدار ليلتين.