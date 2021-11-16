مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تشارك في «فن أبوظبي» ببرنامج فني مجتمعي حافل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تشارك مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بمجموعة من الأعمال الفنية والجولات التعريفية والندوات الحوارية والإصدارات التخصصية التي توثق مسيرة التشكيل الإماراتي، بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين، في صالة عرض رقم CP1، بمعرض «فن أبوظبي»، الذي ينطلق اليوم، ويستمر حتى 21 نوفمبر 2021، بمنارة السعديات في أبوظبي.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «عملنا منذ تأسيس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون على تعزيز شراكاتنا الثقافية المحلية والعالمية لاحتضان الإبداع وتمكين الفنون والاحتفاء بمنجز التشكيل الإماراتي والتعريف به عالمياً، ونحن اليوم نستكمل مسيرة دعم الفن التشكيلي الإماراتي بشراكتنا مع فن أبوظبي والجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، سعياً لتنمية الذائقة الفنية والارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية الفنون رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات».

وتابعت الخميس: «تمنح مشاركتنا ضمن فن أبوظبي الجمهور فرصة الاطلاع لأول مرة في الإمارات على عمل «عبور» للأديبة والتشكيلية نجوم الغانم، إضافة إلى معرض «إمارات الرؤى2» والبرنامج المجتمعي والفني الحافل، والإصدارات المتخصصة التي توثق منجز الفن في الإمارات وتسلط الضوء على أهم رواده من كبار الفنانين في تفاصيل تجاربهم وأعمالهم، مستكشفة المستقبل الطموح والواعد لهذا المنجز».

وختمت الخميس: «يضيء برنامجنا في فن أبوظبي على التزامنا في الاستثمار في الشباب وتنمية طاقاتهم الإبداعية، حيث نقدّم أعمال طلابنا ضمن برنامج (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الفنون والرياضيات)، وذلك من خلال المنصة المخصصة له منصة «ستيم»، ونتيح لزوار الجناح من الطلبة الإصدارات الفنية واللقاءات الحوارية وجولات التعريف بمنجز التشكيل الإماراتي وجوائز ومنح المجموعة».

وتقدم المجموعة، إلى جانب معروضاتها من الأعمال الفنية، سلسلة متنوعة من الفعاليات والجلسات الحوارية مع الفنانين الإماراتيين والمصممين الشباب، بالإضافة إلى تنظيم جولات تعريفية داخل جناح المجموعة لطلاب الجامعات والمدارس؛ تهدف إلى الارتقاء بالوعي بأهمية الفنون التشكيلية ومنجزها الرائد في الدولة، وتعريف الطلبة والجمهور من زوار معرض «فن أبوظبي»، بالفنون والفنانين الإماراتيين، وجوائز ومبادرات وبرامج مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون.