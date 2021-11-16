معرض 421 يحتفل باليوم الوطني الـ50 عبر مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة وتسعى، لإبراز وتنمية المواهب المحلية والإقليمية عبر طيف واسع من المجالات الفنية عن برنامج احتفالات خاص باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في 26 نوفمبر، تقدم فيه مجموعة واسعة من ورش العمل والأنشطة الممتعة، التي ينظمها اثنان من مشاركي برنامج الناشئين لدى معرض 421، وهما: رينا مكرم ومسعود المري.

وتتفاوت الأنشطة والفعاليات بين مجموعة من ورش العمل الخاصة بالحرف الفنية والطبخ من خلال ركن الطبخ الإماراتي، وركن الحناء وكابينة تصوير مع إكسسوارات وتنسيقات ممتعة خاصة بالتصوير، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل خاصة بتصميم الأقمصة والشنط المطبعة وورش تصميم مجوهرات اللؤلؤ وصناعة نماذج لقوارب العبرة الإماراتية.