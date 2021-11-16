انطلاق مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته السادسة في مصر

المصدر: القاهرة ـ البيان

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انطلقت فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته السادسة بقصر الثقافة بمدينة الأقصر (مصر)، أول من أمس، حيث كانت فرقة الفنون التلقائية بأدائها الموسيقي الفلكلوري باستقبال ضيوف المهرجان وشعراء المهرجان الأربعين، الذين قدموا من 18 محافظة مصرية منهم 27 يشاركون للمرة الأولى.

بدأ الافتتاح بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بقاعة الاحتفالات الكبرى بقصر الثقافة في الأقصر بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد عبدالقادر نائب المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، ومحمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر في الأقصر.

بعدها رحب حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر بالحضور، وثمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت الشعر وأثرها في إعادة القيمة للشعر، وتطرق إلى الحديث عن الدورة السادسة وبرنامجها الذي يمتد لـ 4 أيام، وتحدث عن الشخصية المحتفى بها نظراً لدعمه لأنظمة بيت الشعر وهو محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، حيث إن بيت الشعر في الأقصر أنتج 26 عنواناً للمبدعين، أُصدرت من قبل دائرة الثقافة بالشارقة.

وألقى عبدالله بن محمد العويس كلمة خلال الافتتاح جاء فيها: دورة جديدة من دورات مهرجان الشعر العربي تنعقد في الأقصر، وهي المناسبة التي تجمع فيها الشعراء من جميع محافظات مصر، ملبيّن داعي الشعر والمعنى الأصيل، ولتلتقي الحروف على ضفاف نيل الأقصر، ولتشكّل مهرجاناً للأوزان والقوافي وتبياناً لمعانٍ خالدةٍ تسجّل حبّاً عميقاً يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في ظل قيادة تعمل على تعزيز التعاون المشترك، ولتؤكّد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأضاف: حرص بيت الشعر خلال الأعوام الماضية لتفعيل الساحة الأدبية في مصر، مكمّلاً الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية، ولقد نتجت عن تلك المساهمات الثقافية الفاعلة عن اكتشاف العديد من المواهب الشعرية الشابة، التي تبشّر بمستقبل شعري واعد، كما ساهم بيت الشعر في تكريم القامات الأدبية المصرية من خلال استضافتهم لتقديم تجاربهم الأدبية، لتتكامل منظومة العمل الثقافي للبيت باستقطابه أطياف الشعر وتنوعاته، لتعزّز المسيرة الثقافية في مصر العزيزة، التي تستمر في رفد الساحة العربية بالأدباء والشعراء، واختتم العويس كلمته قائلاً: أغتنم هذه المناسبة لتقديم وافر الشكر والتقدير إلى محافظة الأقصر ووزارة الثقافة المصرية على تعاونهما المثالي ودعمهما للتعاون الثقافي العربي، كما أتشرف بأن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتمنياته لكم بالتوفيق.

بدوره، رحب محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي في كلمته بالضيوف والحضور وأضاف لعل الشيء الذي لا جدال فيه هو أن إنشاء بيت الشعر بمحافظة الأقصر كان له أثر كبير في إثراء الحركة الثقافية في جمهورية مصر بشكل عام وجنوب مصر بشكل خاص، ودفع عجلة الإبداع من خلال تلك الفعاليات الكبيرة والكثيرة التي يطلقها بيت الشعر بالأقصر، وها نحن ذا نشهد واحدة من أروع فعالياته ألا وهو (مهرجان الأقصر للشعر العربي) والذي خرج لنا من بيت الشعر بالأقصر قوياً وغنياً متلألئاً في سماء جمهورية مصر العربية.

وأضاف محمد إدريس: بهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لجهود سموه في إثراء الحركة الثقافية والأدبية في مصر عامة وصعيد مصر على وجه الخصوص وفي هذا المجال فإنه يشرفنا أن يحتضن قصر ثقافة الأقصر حفل افتتاح المهرجان وكذلك التعاون الدائم والمثمر بين بيت الشعر بالأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بفروعه الأربعة.

وبعد ذلك كان الحضور على الموعد مع الأمسية الشعرية الأولى التي أدارها الشاعر حسن عامر وشارك الشعراء ( أحمد عبد القادر، حازم مصطفى، حسن شهاب الدين، محمد الطايل، يوسف العابد ) بنماذج من قصائدهم الوجدانية الاجتماعية والوطنية.