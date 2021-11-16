دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تطلق الدورة التاسعة من مسابقة القارئ المبدع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أطلقت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة التاسعة من مسابقة القارئ المبدع لموسم 2021/2022، والمفتوحة أمام جميع الطلبة في دولة الإمارات بدءاً من 20 نوفمبر ولغاية نهاية مارس 2022، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات السابقة.

وتندرج مسابقة «القارئ المبدع» ضمن جهود «مكتبة» الرامية إلى غرس ثقافة المطالعة والمعرفة في نفوس الأطفال واليافعين ليكونوا مساهمين فاعلين في النهضة الثقافية الشاملة التي تشهدها الإمارة.

وتفتح مسابقة القارئ المبدع أبوابها لرواد المطالعة من طلاب وطالبات الحلقتين الأولى والثانية في المدارس الحكومية والخاصة في كافة أنحاء الدولة؛ سعياً إلى تشجيعهم على القراءة باللغتين العربية والإنجليزية ليساهموا مستقبلاً في بناء مجتمع واع ومثقف، إلى جانب حثهم على زيارة المكتبات العامة بشكل مستمر، وتسليط الضوء على أهمية القراءة بوصفها وعاء للثقافة والفكر، فضلاً عن العناية بأدب الطفل وإثراء الساحة الأدبية بالإبداعات الجديدة في هذا المجال.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «ساهمت مسابقة القارئ المبدع في دوراتها الماضية في إثراء الساحة الأدبية ونشر القيم الثقافية بين مختلف أفراد المجتمع، وخاصة الأطفال، وذلك من خلال تركيزها على رعاية ودعم إبداعاتهم، وتعزيز قدرتهم على اكتساب المعارف والخبرات باللغة العربية وغيرها من اللغات.

نحن فخورون بامتداد مسابقة العام الحالي لتشمل كافة الإمارات في الدولة، وذلك انطلاقاً من إيماننا بشمولية المعرفة والثقافة وضرورة دعم إبداعات الطلبة الموهوبين في مجال القراءة وتوجيهها نحو التنمية المجتمعية».