إعلان الفائزين في «القصة القصيرة بأقلامهم» بدورتها الرابع

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن أسماء الفائزين بمسابقة القصّة القصيرة بأقلامِهم، في دورتها الرابعة 2020-2021، الموجّهة لتلامذة المرحلة الثانوية لكتابة نصوص باللّغة العربية، وذلك في إطار مشروعها الإسهام في تطوير تعليم اللّغة العربية وتعلّمها «عربي21».

وقد تمحورت المسابقة هذا العام حول الموضوع التالي: انقضت أكثر من سنة تغيّر فيها نمط حياتكم الدراسية والاجتماعية. حدّثونا بأسلوب يجمع بين السرد والوصف والحوار عن هذه التجربة، وما مرّ بكم خلالها من أحداث، وما مررتم به من مواقف مُضحكة أو مُحزنة أو مُربكة، وما راودكم من أفكار ومشاعر بشأنها، وقولوا لنا إذا ما كان استخدام الحاسوب والهاتف يشكّلان بديلاً مناسباً عن الحياة العادية؟ وقد جاءت أسماء الفائزين العشرة الأوائل بالمرتبة الأولى: مايا بكري (لبنان) عن «وماذا بَعْد؟»، والمرتبة الثانية: بان العريبي (العراق) عن «مَنِ المُذنِب» والثالثة:

زينة جنبلاط (لبنان) عن «قصّة فيروس»، والمرتبة الرابعة: يارا سليقة (لبنان) عن «عندما زارَ حيَّنا قوسُ قُزَح»، الخامسة: شمس الخطيب (سوريا) عن «خطأ بسيط»، والمرتبة السادسة: علي عسّاف (لبنان) عن «قبضة القدر»، أما المرتبة السابعة: تالين سري الدّين (لبنان) عن «سِجنٌ طوْعِيٌّ» والمرتبة الثامنة: سامر بركات (لبنان) عن «سيناريو من وراء الكواليس»، والمرتبة التاسعة كانت من نصيب: تاليتا كيوان (لبنان) عن «بينَ الأمسِ واليومِ»، بينما المرتبة العاشرة: تقوى الرواحيّة (سلطنة عُمان) «مِنْ أينَ آتي بالشُّعلةِ؟» أمّا الفائزون العشرة الآخرون فهم:

وردة بناني (المغرب)، زينة الصّايغ (لبنان)، روان ناصرالدين (لبنان)، علي خواجة (لبنان)، زينب الخبّاز (السعودية)، رنيم الجوهري (لبنان)، أميمة قباب (المغرب)، أنيس ناصرالدّين (لبنان)، محمّد الشقرة (لبنان)، رحمة الحدّاد (السعودية). ويُمنح كلّ من الفائزين الـ 10 الأوائل مكافأة قدرها 500 دولار أمريكي، ويُمنح كلّ من الفائزين الواردة أسماؤهم من المرتبة 11 إلى المرتبة 20 مكافأة قدرها 150 دولاراً أمريكياً، وتُنشر القصص العشرون الفائزة في كتاب يحمل أسماء الفائزين جميعاً.