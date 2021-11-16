«بحبك يا لبنان» في دبي نسخة ثالثة حافلة بالفعاليات الثقافية

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق معرض «بحبك يا لبنان» في نسخته الثالثة هذا العام، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورتيه السابقتين، إذ يبدأ غداً ويستمر لغاية 11 ديسمبر، في «الفلمنكي»-الجميرا، حيث ينظم يومياً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

يستضيف المعرض هذا العام مجموعة جديدة من المصممين والحرفيين العرب،إذ تقدم مجموعات من 30 مصمماً كل ستة أيام جديدها، ليكون بذلك المعرض قد أعطى لأكثر من مئة وعشرين مصمماً وحرفياً فرصة عرض إبداعاتهم ومنتجاتهم المتنوعة التي تعنى بالأزياء والحلي والمجوهرات وإكسسوارات المنزل وغيرها الكثير على فترة ستمتد لحوالي الأربعة أسابيع.

بُعد ثقافي

يتميز الأسبوع الأول من معرض «بحبك يا لبنان» الذي يأتي برعاية خاصة من القنصل العام للبنان في دبي، بمشاركة مصممين لبنانيين وعرب سيحضرون خصيصاً للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني، من خلال تقديم منتجات وتصاميم تعكس حضارة لبنان وثقافته ليشكل الأسبوع الأول من المعرض حدثًا ثقافيًا مميزًا لدعم وتشجيع المواهب اللبنانية، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يعيشها لبنان.