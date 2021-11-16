49 صالة عرض و 130 فناناً عالمياً في «فن أبوظبي» الـ13

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تفتتح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، النسخة الـ 13 من معرض فن أبوظبي، غداً، أمام الجمهور في منارة السعديات.

49 صالة

ويعود المعرض في العام الحالي، ليستضيف محبي الفن مرة أخرى على أرض الواقع، بمشاركة 49 صالة عرض من 19 بلداً، وأكثر من 130 فناناً من أنحاء العالم، يمثلون صالات العرض المشاركة، ويقدمون أكثر من 600 عمل فني فريد من نوعه. وتحتضن نسخة العام الحالي 14 صالة عرض جديدة من عدة دول من العالم.

بالإضافة إلى تجارب فنية فريدة، تُثري برامج المعرض، هي قسم «ظل من ظلال الأزرق»، تحت إشراف القيم الفني سيمون نجامي، وبرنامج فنون الأداء، تحت إشراف القيّمة الفنية روز ليجون، وبرنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، تحت إشراف القيّمين الفنيَّين، سام برداويل وتيل فيلراث.

قيمة

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «استطاع فن أبوظبي هذا العام، أن يعود بنسخته المادية، وسط أجواء تعلو فيها سلامة وصحّة الجميع، كأولوية أساسية، ما يُعد شاهداً قوياً على نجاح الجهود والمساعي الجماعية المبذولة على مستوى القطاع الفني والثقافي في أبوظبي ودولة الإمارات.

ولا تفوتنا هذه المناسبة، دون توجيه جزيل الشكر، إلى كافة الأطراف الداعمة لفن أبوظبي من ضيوف المعرض والشركاء والعارضين والقيمين والفنانين، تقديراً لحرصهم على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية البارزة في إمارة أبوظبي، التي تواصل اكتساب زخم عالمي، باعتبارها ملتقى محورياً، يجمع بين مختلف المواهب والكوادر الإبداعية من مختلف الجنسيات، مؤكدة بذلك دورها كحاضنة رئيسة، تمنح الجيل القادم من الكوادر الإبداعية الناشئة، منصّة حيوية تسهم بدورها في إرساء أسس بيئة فنية وثقافية مستدامة».

أطر تنظيمية

وعقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الرقمية الأولى من فن أبوظبي في 2020، دعا القائمون على المعرض، القيّمين الفنيّين من العام الماضي، سيمون نجامي وروز ليجون، لتقديم أطر تنظيمية جديدة، في المعرض الذي يُقام هذا العام على أرض الواقع.

وفي هذه المناسبة، قالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «نحن سعداء بافتتاح فن أبوظبي رسمياً، وعودة فعالياته وبرامجه بنسخته المادية إلى منارة السعديات، لا سيّما أنه يشهد هذا العام مشاركة قياسية من 49 صالة عرض.

نمو وازدهار

يعكس المعرض نمو وازدهار المجتمع الفني والإبداعي في دولة الإمارات، كما يؤكد الدعم الذي تقدمه إمارة أبوظبي للفنانين وصالات العرض، الأمر الذي اتضح جلياً للجميع أثناء الجائحة، عبر مختلف المبادرات الداعمة، جنباً إلى جنب مع فعاليات نسخته الرقمية خلال العام الماضي.