شراكة بين «دبي للتصميم» وجامعة زايد و«أمريكية الشارقة»

المصدر: دبي - وام

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أعلن حي دبي للتصميم عن شراكتين استراتيجيتين جديدتين مع كل من جامعة زايد والجامعة الأمريكية في الشارقة، بهدف ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لاستقطاب وتمكين العقول والمواهب اللامعة في مجالات التصميم والأزياء.

وسيعمل الحي، الذي يعد وجهة عالمية للفنون والهندسة المعمارية والأزياء والتصميم، على تقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين بالتعاون مع أبرز شركات التصميم الرائدة في الحي، بالإضافة إلى دعم جهود الجامعات في الفعاليات التي تعزز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دولة الإمارات.

فعاليات ومعارض

ولكونه مقراً لأبرز الشركات العالمية والمواهب ورواد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التصميم والأزياء، سيوفر الحي مساحات في المبنيين 6 و7 لعرض مشاريع طلاب كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، كما سيتيح وضع ملصقات خلال الحدث، وسيدعم الفعاليات الرئيسية التي تركز على الطلاب طوال العام.

ومن ناحية أخرى، ستقدم كل من جامعة زايد والجامعة الأمريكية في الشارقة برنامجاً سنوياً للفعاليات والمعارض وورش العمل والأنشطة الأخرى، بحيث تقام في حي دبي للتصميم، بينما تنظم الجامعتان كذلك معرضاً سنوياً للطلاب الخريجين كل ربيع، وستعملان مع الحي لتطوير برنامج الدورات التدريبية للطلاب والخريجين.

ويضم حي دبي للتصميم مجموعة واسعة من أشهر الشركات العالمية في مجالات التصميم مثل «ديور» و«بربري» و«فوستر + بارتنرز»، ويعد الحي اليوم مركزاً لأكثر من 600 شركة يعمل فيها أكثر من 10 آلاف متخصص ومبدع، كما يضم الحي معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة كلياً للتصميم والابتكار.

دعم والتزام

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: ملتزمون باستقطاب ودعم المواهب الطموحين وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إبداعياً عالمياً بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، والطلبة الموهوبون والمبدعون جزء لا يتجزأ من منظومة حي دبي للتصميم لكونهم مستقبل بلادنا ومصدر الأفكار المبدعة والجديدة.

وستعمل شراكاتنا الاستراتيجية مع جامعة زايد والجامعة الأمريكية في الشارقة على تمكين الجيل القادم من المصممين بهدف تعزيز مستقبل اقتصادنا القائم على المعرفة والابتكار.وقال الدكتور كيفين بادني، عميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد:

تعاوننا مع حي دبي للتصميم (d3) هو جزء من أهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في توفير روابط تعاونية مع شركائنا الاستراتيجيين، ويشكل فرصة واعدة لدعم طلبة وخريجي جامعة زايد، ونسعى من خلال هذه الشراكة لطرح المزيد من الفرص بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: مذكرة التفاهم هي طريقة رائعة لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد وحي دبي للتصميم، ونتطلع إلى مواصلة الرحلة الإبداعية بين الجانبين وعقد المزيد من الشراكات المستقبلية.