مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تعلن عن فعاليات «مهرجان أبوظبي 2022»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن برنامج فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان أبوظبي لعام 2022 تحت شعار «فكر الإمارات.. ريادة - إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، والذي يقام برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

وتضم الدورة الـ 19 من المهرجان - التي تم الكشف عن برنامج فعالياتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق قصر الإمارات في أبوظبي - مجموعة فريدة من الفعاليات في مسرح قصر الإمارات وحديقة أم الإمارات ومعرض إكسبو دبي 2020، وذلك في إطار الدور الذي تؤديه المجموعة لإثراء الرؤية الثقافية للإمارات، وترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للثقافة وحاضنة للفنون.

وخلال المؤتمر الصحافي، سلطت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة خلال المؤتمر وعبر فيديو مسجل، الضوء على كتابها «فاطمة بنت مبارك.. إضاءات في الفكر والعمل».. مشيرة إلى أن الكتاب يعد بمثابة مرجع رئيس للكثير من الخبراء والمهتمين بقضايا التعليم والتخطيط والتوعية وبناء الأجيال.. وقالت، إن الكتاب يروي في 12 فصلاً السيرة الذاتية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وكيف ساهمت وساندت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء دولة الاتحاد وبناء المجتمع الإماراتي، وتعزيز مكانة المرأة ودعم كل القضايا التنموية التي من شأنها تحقيق إنجازات تقدمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يشهد لها الجميع.

وسيكون الكتاب مادةً معرفيةً لسلسلة المحاضرات التي ستقدمها معاليها لطلبة جامعات الإمارات ضمن مهرجان أبوظبي 2022.

من جانبها قالت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: طوال 25 عاماً مضت طوّرنا تأقلمنا وساهمنا بقوة في سباق الريادة مع الكلمة والموسيقى والفن، سعياً لاستدامة النهضة وتعزيز الحراك الثقافي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضافت: «لقد آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بشعبه وأحبّه مُدركاً أن الإمارات تنهضُ بثقافةِ فكرٍ متجدّدٍ ناحتاً بإزميله المبارك نُصبَ ريادة الأمة وصَرْحَ إنجازها، بمهارةِ وحرفيةِ صانعٍ أشعل قبس الفكر وأعلى بُنيانَ المجد على سُنّةِ التطوّر والنّماء وخطَّ رحمه الله فكرَ الإمارات فكراً يحتفي بالتنوّع والوحدة بالأصالة والحداثة فكراً مبتِكراً معتزاً بإرثِه منفتحاً على العالم بقوة الحق وإرادة السلام».

وقال اينيغو دي بالاسيو سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة: «فخورون بأن أرقى الفنون الإسبانية وأكثرها تمثيلاً ستكون جزءاً من مهرجان أبوظبي في عام 2022».

وأكد حميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: نواصل دعم الجهود الرامية لتعزيز دور ومكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثقافة والفنون وإطلاق إمكانات المبدعين والموهوبين الإماراتيين وإلهام الأجيال القادمة من الفنانين، مشيراً إلى أن المجموعة منحت أبناء وبنات الإمارات الفرصة للتعبير عن ذاتهم ومكّنتهم من تجاوز الحدود لإيصال تراثهم الثقافي الأصيل، وتعزيز التواصل بين المجتمعات والحوار بين الثقافات.

من ناحيته قال سانج وون لي الرئيس والمدير العام لشركة «جي إس إنرجي» أبوظبي شريك الطاقة لمهرجان أبوظبي: يشكل مهرجان أبوظبي الفعالية الأبرز عالمياً، والتي تلعب دوراً بارزاً للنهوض بمكونات الثقافة على كافة الصُعد في ظل رؤية واستراتيجية متفردة انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية وإيماناً بأهمية المساهمة في دعم الحضارة واستدامة مكوناتها وتحفيز الحوار الثقافي والإبداعي عالمياً.

بدوره كشف المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش عن «السيمفونية الإبراهيمية.. اتحاد ثلاثي» التي تحتفي بالتنوع وتقدر الاختلاف، حيث ستجمع هذه السيمفونية ثلاثة مؤلفين موسيقيين يمثلون الديانات الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام بمشاركة 300 موسيقي من مختلف الجنسيات الثقافات والأديان ليترجموا بشكل عملي ضمن ثلاث معزوفات كيف تتمثل قيم السلام والحب والتسامح موسيقياً.

وقال الشيخ محمود التهامي: شُرّفتُ بالمشاركة في مهرجان أبوظبي على مدى السنوات السابقة، ويسعدني أن أكون مجدداً جزءاً من دورته الحالية، والذي سيكون التعاون بيننا فيه على نطاق أوسع، فبالإضافة لفعاليات رمضان التي أصبحت مرتقبة كل عام سأكون جزءاً من عمل فني عالمي كبير يحمل في طياته رسائل إنسانية سامية وهو «السيمفونية الإبراهيمية».

وقال المنتج الموسيقي روبرت تاونسون: إنَّ الموسيقى الرائعة هي خالدة وأبدية وأعتقد أن السيمفونية الإبراهيمية ستحتل مكاناً متفرداً بين الكلاسيكيات العظيمة وستُشارك رسالتها مع البشرية إلى الأبد.

وقالت الأديبة والشاعرة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم: سيتم عرض آخر أعمالي وهو «عبور» من خلال منحه مكاناً للعرض في منارة السعديات ضمن معرض مهرجان أبوظبي، وتوفير جميع الاستعدادات التقنية والفنية ليتمكن الجمهور في دولة الإمارات من مشاهدته بعد أن كان قد عرض للمرة الأولى في جناح الإمارات في البندقية بإيطاليا عام 2019.

ويضم المهرجان في دورته الـ 19 مجموعة متفردة من الفعاليات التي تنبض بالحياة، حيث يدمج بين العروض الواقعية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية في إطار رؤيته لمواكبة التحول الرقمي المتسارع واستدامة المبادرات والأنشطة الثقافية، إذ يقدّم المهرجان أهم الأعمال الفنية الجديدة في سبيل تمكين القطاع الثقافي والنهوض بمكوناته مبدعاً أنماطاً ابتكارية استثنائية في الفنون الرقمية والتجارب التّفاعليّة.

وتضم فعاليات مهرجان أبوظبي 2022 مجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض بمشاركة أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، حيث يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين و17عرضاً لأول مرة عالمياً.