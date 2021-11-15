«تريندز» يودع «الشارقة للكتاب»... ويدعم مكتبة الملك فهد الوطنية بـ 5000 عنوان

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل مركز تريندز للبحوث والاستشارات الستار على مشاركته في النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمته هيئة الشارقة للكتاب في مركز «إكسبو الشارقة»، تحت شعار «هنا.. لك كتاب» على مدار 11 يوماً، وشارك فيه 1,632 ناشراً عربياً وأجنبياً، و85 كاتباً ومبدعاً من مختلف بلدان العالم.

برنامج ثقافي نوعي

وأثرى «تريندز» فعاليات المعرض ببرنامج ثقافي نوعي، شمل إقامة ثلاث جلسات نقاشية، إضافة إلى تنظيم حفل توقيع تسعة إصدارات جديدة لباحثي ومؤلفي المركز، ضمن مبادرة «تريندز» لدعم الأقلام الإماراتية الواعدة، فضلاً عن استقبال وفود رسمية ومسؤولين وشخصيات ثقافية وأكاديمية وزوار من مختلف دول العالم.

3 مذكرات تفاهم

وعلى هامش مشاركة مركز «تريندز» في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وقع ثلاث مذكرات تفاهم وتعاون وشراكة، حيث وقَّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع المركز، بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي والاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات والبحوث المتاحة لديهما.

كما وقع «تريندز» مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة دار الحكمة للنشر والتوزيع بالشارقة- دولة الإمارات بهدف بيع المطبوعات وتوزيعها، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة دار الحكمة للنشر والتوزيع بلندن- المملكة المتحدة البريطانية بهدف بيع المطبوعات وتوزيعها، وذلك في جناح «تريندز» في المعرض.

دعم المكتبات

وفي إطار استراتيجية «تريندز» ورؤيته ورسالته العالمية لنشر العلم والمعرفة على المستويين الإقليمي والدولي، دعم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مكتبة الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية السعودية بـ 5000 عنوان من إصداراته المترجمة إلى 16 لغة عالمية، وتنوعت بين سلاسل علمية وكتب جديدة وأبحاث ودراسات استراتيجية وسياسية واقتصادية ومعرفية عديدة.

كما دعم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبة خورفكان العامة بمجموعة واسعة من أحدث إصداراته، وذلك على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتسلمها أحمد المشتغل مدير مكتبة خورفكان العامة.

وفود ومسؤولون

وزار جناح «تريندز» في «الشارقة للكتاب» الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز المعمري، وأشاد بالإصدارات النوعية التي يضمها الجناح، خصوصاً كتب ودراسات تيارات الإسلام السياسي، كما استقبل الجناح أيمن الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وتعرف إلى محتويات الجناح من إصدارات علمية قيمة.

كما زار الجناح الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي سابقاً، إلى جانب استقبال وفد من مكتبة الكونجرس فرعي واشنطن والقاهرة، ترأسه المدير الإقليمي للمكتبة وليم كوباكي، حيث اطلع على إصدارات المركز العلمية والمعرفية، وثمن محتواها البحثي الرصين.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن «تريندز» يحرص على المشاركة في مختلف معارض الكتب الإقليمية والدولية، بهدف نشر العلم والمعرفة، والإسهام في رفد القراء بمحتوى علمي رصين يفتح الآفاق أمام العقول لاستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه.

وثمَّن العلي الزيارات الكثيفة، التي شهدها جناح «تريندز» في النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب – المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021 – موضحاً أن ذلك يدل على أن إصدارات ورسالة المركز تحظى باهتمام وتقدير مختلف فئات وشرائح زوار المعرض.

محفل ثقافي وفكري

ونوه العلي بأن «الشارقة للكتاب» يعتبر أحد أبرز وأهم المحافل الثقافية والفكرية الإقليمية والعالمية، حيث يشارك فيه عشرات الدول ومئات دور النشر، ويستقطب، خلال فعالياته الثرية، نخبة من المفكرين والمثقفين والمبدعين من حول العالم، مضيفاً: إن هذا المحفل الثقافي والفكري منصة للتعريف بنتاج «تريندز» البحثي والعلمي والمعرفي. كما يعد فرصة أتاحت لـ«تريندز» الانفتاح على دور النشر العالمية وتعزيز الشراكات معها.