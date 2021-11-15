حديقة أم الإمارات تستضيف عرض عمل فني وأداء مباشر للفنانة رند عبدالجبار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستضيف حديقة أم الإمارات، بالتعاون مع «فن أبوظبي»، عرضاً فنياً للفنانة رند عبدالجبار بعنوان «الفصل الثاني: مشاهد مما نجى – الكرمة المتسلقة»، وهو عمل تم إنشاؤه لمهرجان «شباك» في لندن عام 2021، ووضعه في حديقة تشيلسي فيزيك، أقدم حديقة نباتية في لندن، وقد تم إعادة تصوره لمعرض فن أبوظبي ووضعه في رحاب حديقة النباتات وبيت الظل في حديقة أم الإمارات.

وسيُعرض العمل الفني بدءاً من غد ويستمر حتى 31 ديسمبر 2021، ليستكشف قدرة الذاكرة على تخطي حدود الزمان والمكان، حيث سيتم وضع المنحوتات الثلاث وسط النباتات في حديقة أم الإمارات بطريقة تمتزج مع الأجواء الهادئة والتأملية لحديقة النباتات وبيت الظل لخلق بيئة ملائمة للاستمتاع والتفكير.

وسيتم أيضاً تقديم قراءة أدائية لـ«الكرمة المتسلقة» (The Climbing Vine)، وهو نص شخصي كتبته انتصار حجالي، أحد أعضاء ورشة العمل الأصليين، كاتبة وفنانة سورية مقيمة في لندن.

وقالت الفنانة رند عبدالجبار: «تسعدني استضافة أحد أعمالي الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تعاون بين فن أبوظبي وحديقة أم الإمارات. انبثق هذا العمل الفني من ورشة عمل جماعية قمت بها بمشاركة سيدات من العراق ومختلف أنحاء الوطن العربي في لندن، حيث سلطت المناقشات الضوء على دور الذاكرة فيما يتعلق بالمكان والتاريخ. ويستحضر العمل، الذي يضم سلسلة من المنحوتات، قدرة الذاكرة على تخطي حدود المكان والزمان وعلى ربط تجارب الماضي وأماكنه العزيزة على قلوبنا بالحاضر».

من جهتها، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي في حديقة أم الإمارات: «تواصل الحديقة حرصها على استضافة وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تقدم للزوار فرصاً مميزة للاستكشاف والتجربة والتعلم والاستمتاع، ونتطلع دوماً إلى ترسيخ سبل التعاون التي تجمعنا بمختلف الشركاء لدعم الفنانين في المنطقة وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشهد الفني والثقافي المحلي والدولي».