هُنر جاليري يشارك في معرض فن أبوظبي لاستعراض أعمال ستة فنانين إماراتيين

المصدر: دبي - البيان

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كشف «هُنر جاليري»، أول معرض فني إماراتي في المنطقة، عن مشاركته في النسخة الثالثة عشرة لمعرض فن أبوظبي في نسخته للعام الجاري، وذلك لاستعراض الأعمال المرموقة لستة فنانين إماراتيين مشهورين. وتأتي المشاركة هذا العام احتفاءً بعام الخمسين لدولة الإمارات في الفترة الممتدة من 17 نوفمبر إلى 21 نوفمبر.

تم افتتاح هُنر جاليري في عام 1998 بغية استعراض الأعمال الفنية في دولة الإمارات، وذلك على يد رائدة الأعمال الإماراتية العنود الورشو، وقد شكّل المعرض إحدى المنصات الأولى لعرض أعمال الفنانين الإماراتيين والعالميين في المنطقة. والعنود الورشو، مؤسسة ومديرة هُنر وأجياد جاليري، وسفيرة الفن لدولة الإمارات في بينالي البندقية، شغوفة بالفنون الجميلة والحرفية. وقد عرضت الورشو الفائزة مرتين بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفن أعمالاً رائعة لفنانين في الإمارات خلال المشاركة في العديد من المعارض الفنية.

وفي خطوةٍ لعرض الثقافة الإماراتية الغنية من خلال الفن يستعرض «هُنر جاليري» أعمال ستة فنانين إماراتيين، ومن بين الفنانين المشاركين في المعرض عبد القادر الريس ونجاة مكي وعبد الرحيم سالم ومصعب الريس وسيف علي ومنصور نبيل عبد الغفار.