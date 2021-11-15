وزيرة الثقافة الأردنية تستقبل وفد الهيئة العربية للمسرح

المصدر: عمان - البيان

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التقى الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، في العاصمة عمان، وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

حيث تبادل الطرفان مجموعة من الأفكار التي تثري التعاون القائم بينهما، خصوصاً في مجال تنشيط حركة مسرح الهواة في المحافظات الأردنية المختلفة.

والتي وضعت لجنة مشتركة البرنامج الزمني للتنفيذ، الذي بدأ العمل عليه في سبتمبر الماضي ويستمر في خطوات متصاعدة ومتسلسلة لمدة عام، حيث سيتم التركيز على التأهيل كمقدمة لإنجاز أعمال إبداعية من قبل الهواة، باعتبار الهواية هي الخزان الحيوي للتنمية المسرحية الشاملة.

الأمين العام إسماعيل عبد الله أكد في حديثه أن كل ما يحدث من تعاون ومشاريع مشتركة هو نتاج للعمل الاستراتيجي الذي تتبناه الهيئة العربية للمسرح بتوجيه ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً أن سجل التعاون مع الأردن كان على الدوام حافلاً بالإنجاز وبعمل الأنموذج الأمثل للشراكة والتعاون.

وزيرة الثقافة هيفاء النجار أكدت بدورها أهمية المسرح كفاعل تربوي على صعيد كل شرائح المجتمع، حيث يعتبر الأفضل في تنمية الذائقة، ومهارات التواصل وصقل الشخصية وتوفير الحاضنة الصحية للإبداع في مجتمع متنور، وطالبت بأن يتم وضع معايير للتقييم والمراجعة والقياس لكي يكون العمل حقيقي الأثر.

هذا وقد حضر الاجتماع أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري ومدير مديرية الفنون في الوزارة عبد الكريم الجراح، وحنان الحسيني مسؤولة الإعلام في الوزارة، فيما حضر مدير إدارة التأهيل والتدريب والمسرح المدرسي في الهيئة العربية للمسرح غنام غنام، ومدير الإدارة العامة في الهيئة ناصر آل علي.