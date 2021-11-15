مفاجآت ترفيهية من ليجولاند دبي احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

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بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات، يرحب ليجولاند دبي بالعائلات من كل أنحاء الدولة للاحتفال معاً وللاستمتاع بالأنشطة العائلية التي ستقام حصرياً من 25 نوفمبر إلى 4 ديسمبر. وتضم العديد من الفعاليات منها المشاركة في «بناء أكبر مجسم في العالم لعلم الإمارات العربية المتحدة بمكعبات ليجو».

إضافة إلى تحدي «البحث عن الأعلام الإماراتية» المصغرة والمصنوعة من مكعبات ليجو للفوز بجوائز مميزة، كما سيتاح للجميع التقاط الصور التذكارية في العديد من الأماكن الفريدة، خصوصاً عند مجسّم «شارة النصر» المكون من أكثر من 100 ألف مكعّب ليجو.

أكبر مجسم

وفي إطار احتفالات اليوم الوطني الخمسين، سيشارك جميع الضيوف في بناء أكبر مجسم في العالم لعلم الإمارات بمكعبات ليجو. كما ستؤدي العائلات دوراً مهماً في هذه الفعالية من خلال اختيار اللون المفضل لديها في علم الدولة وإضافة مجسم مصغر إلى المجسم الضخم للمساهمة في بلورة الشكل النهائي للعلم.

سيبلغ ارتفاع المجسم عند اكتماله 3 أمتار وعرضه 6 أمتار وسيتم تكوينه بواسطة 20 ألف مكعب مما يجعله أكبر مجسّم في العالم لعلم الإمارات العربية المتحدة بمكعبات ليجو.

كما يدعو ليجولاند دبي العائلات المشاركة في تحدي البحث عن الأعلام الإماراتية المصغرة المصنوعة من مكعبات ليجو في «المدينة المصغرة»، والتي تضمّ مجسمات معالم عالمية شهيرة تم تكوينها باستخدام أكثر من 60 مليون مكعب ليجو، وعند النجاح في إتمام هذا التحدي، سيحصل الفائزون على جوائز رائعة.

وسيعود لاحتفالات ليجولاند دبي هذا العام باليوم الوطني، مجسّم «شارة النصر» والذي استغرق تنفيذه 470 ساعة ويبلغ طوله 2.8 متر ويزن 230 كلغ ويتألف من108,231 مكعّب ليجو، تمثّل «شارة النصر الثلاثية» والتي ابتكرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الفوز والنصر والحب وترمز إلى أخلاقيات العمل والنجاح وحب الوطن.