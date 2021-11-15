مرحباً بالجميع

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مَرحبـــــــًـــا بالجَميع في دولةِ الحُبْـ

ـبِ وأهــــْـــلاً بــــِمَن يُحبُّ لِقـــــَـــانــــا

نحن عِشنا نبني معًا صرحَ مَجْدٍ

ولَبسنــــــا تعـــــَــــــاونـــــــــًــــــــــا ألوانــــــــَــا

ومضىَ العُمرُ كالقِطــــــار سريعــا

غادر اليومَ بعضُنـــــــا الأوطـــــانــــا

فغدا هـــــــَـــــــاتفُ الوفـــــــَـــــاء يُناجي

فـــِـي خُفـــوتٍ يُلامِسُ الوُجدانـــا

أوَيـــَقضي تــــقــــــَـــــاعــــُــــــــدٌ بفـــــِــــــراق

لِعـَـــزيز وفــــــَى بــــِعَهــــــدٍ زمـــــــانا؟

ليس يَعني تقــــــاعدٌ أن نُضحــّـــــي

بالــــذي عـــــاشَ بُرهةً فـي حِمانــا

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كم ظَلمنا لو نرفضُ اليومَ شِيـبــًــا

وبـــــِـأمسِ عـــــــاشوا هُنــــــا شُبــــّـانا

نحن قـــــومٌ مِن ديننــــا قــــد تعـلَّمـــْــ

ـنــــــا بــــِـــأنـــــــــــّــــا نكرُّم الإنســــــَــــــانــــــا

هِي ذي «دارُ زايــدٍ» وَهْوَ مَن عـــَـوّْ

وَدَنا أنْ نـــُعــَـظِّــــــمَ الإحســــــَـــــانــــا

أصــــلُنــــــــــــــــَــــــا آدمٌ وآدمُ مــِــن طِـيـــــــ

ـنٍ فـــــَدعْ عنـــك العِرقَ والألوانـا

قــــُم أخــِـــــي فـي تعـــــَـايُشٍ نــتغنىَّ

نعْـزفُ الحُبَّ في الــورى ألحَــانـا

وإذا لم يكُن سِوَى الفـــــَــرحِ دَربٌ

فـــــغَبــــِـيٌّ مَن يَصنــــــعُ الأحـــْــزانـــــا