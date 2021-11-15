أعمال حداثية في رواق الفن

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، المتحف والمعرض الأكاديمي التابع للجامعة، عن افتتاح أبوابه من جديد للجمهور، ابتداءً من اليوم، عبر معرض «حداثات: ومضات من إيران وتركيا والهند، من مقتنيات آبي ويد غراي في جامعة نيويورك». ويعدّ هذا المعرض، الأول حضورياً، منذ اعتماد رواق الفن أسلوب العروض الافتراضية، في الربع الأول من عام 2020، ومن المقرر أن يستمر حتى 5 فبراير 2022. وزارت آبي ويد غراي، مقتنية الأعمال الفنية من أمريكا الشمالية، كلاً من إيران وتركيا والهند عدة مرات، في ستينيات وأوائل سبعينيات القرن الماضي، بهدف جمع الأعمال الفنية الحديثة. وقدمت هذه الأعمال في متحف غراي للفنون في جامعة نيويورك.

ويضم المعرض أعمالاً تحمل تواقيع مجموعة من أشهر فناني تلك الدول، ومن ضمنهم برويز تنافولي، وفخر النساء زيد، ومقبول فدا حسين. ويقدم المعرض خطابات ومجلات وصوراً فوتوغرافية ومصنوعات يدوية تعود لغراي، كما يوضح كيف استفاد الفنانون من تراثهم.