مكتبة «حلزونية»ترسم صور ومسارات التاريخ والأدب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تم، أخيراً، في الصين، افتتاح مكتبة جديدة، تمتاز بطابع سريالي مميز، يدعو الزائر إلى القيام بجولة فريدة في أرجائها، فيما يشبه عبور المكان والزمان، اللذين يجسدهما شكلها اللولبي. وتتميز مكتبة «شنجن جونغشوغ»، بدرج حلزوني ضخم، موضوع جانبياً ليكون رف كتب، وتركيب فني مصمم، من أجل إظهار المسار الملتوي للتاريخ والأدب.

وتعد تلك المكتبة الجديدة، الأكثر لفتاً للأنظار حتى الآن، بين تصاميم شركة التصميم «إكس+ليفينغ»، التي سبق أن افتتحت متجراً في منطقة نينغبو، باستخدام مزيج ذكي من الزجاج والضوء، لإنشاء رفوف كتب لا متناهية، مليئة بالألوان.

أما تصميمها الجديد، وفقاً لموقع «نيو أطلس»، المتخصص بالتكنولوجيا والعلوم، فمستوحى جزئياً من ملاحظة الكاتب الروسي، مكسيم غوركي، الذي قال إن «الكتب هي سلم التقدم البشري»، ويمتد التركيب من المدخل إلى المخرج، ليكون بمثابة رف كتب عملي، فيما تخترق طاولة عرض لامعة وسط المكتبة، للإشارة إلى «مرور الوقت».

وعند النظر إلى المكتبة من زاوية معينة، يبدو التركيب مثل قرص ساعة، مع امتداد الدرابزين، على طول الدرج الذي يأخذ شكل عقارب الساعة، وهو ما يشير إلى حقيقة أنه «سلم للتاريخ»، تم بناؤه على مدار ساعات لا حصر لها، ما ينقل الإحساس بأن التاريخ يتم دفعه عبر الزمن بوتيرة سرعة، وفقاً لشركة التصميم.

وبالإجمالي، تبلغ مساحة المكتبة التي تم استكمال بنائها أخيراً، 1300 متر مربع، وهي تضم منطقة قراءة ملونة ومرحة للأطفال. كما تمتاز بواجهة زجاجية كبيرة، ما يتيح للمارة تقدير التصميم الداخلي المذهل للمكتبة، في حين توجد أيضاً مساحات مخصصة للندوات والمؤتمرات بالداخل.