«الناشرين الإماراتيين» تثمن توجيهات حاكم الشارقة في تأسيس «شركة منصة للتوزيع»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد رئيس وأعضاء جمعية الناشرين الاماراتيين، بالخطوة النوعية التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتأسيس «شركة منصة للتوزيع» التي تجسد حرص إمارة الشارقة على استدامة صناعة النشر على المستويين العربي والدولي، كما ثمنوا جهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، في دعم خطة عمل الشركة، التي جرى إطلاق هويتها الرسمية ورؤيتها خلال الدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «هنا.. لك كتاب» في مركز إكسبو الشارقة في الفترة بين 3 و13 نوفمبر الجاري.

دعم الصناعة

وأكد علي عبيد بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أن «شركة منصة للتوزيع» تأتي ضمن جهود إمارة الشارقة في دعم صناعة الكتاب وتوفير جميع العوامل التي تسهم في دعم الناشرين وتأمين متطلباتهم عبر تخفيف الأعباء المالية عنهم ومساعدتهم في وصول أعمالهم إلى مختلف أسواق النشر العربية والعالمية بأقل التكاليف. من جهتها، أوضحت إيمان بن شيبة، نائب رئيس الجمعية، أهمية التوزيع في عملية نشر الكتب، مؤكدة أن شركة منصة للتوزيع، جاءت لتسهيل الإجراءات على دور النشر وتمكينهم من وصول كتبهم إلى القراء بمختلف شرائحهم في كل مكان.

وقال محمد بن دخين، عضو مجلس إدارة الجمعية، أمين الصندوق: تسهم «شركة منصة للتوزيع» في تجاوز الكثير من التحديات التي يواجهها قطاع النشر المحلي والعربي عبر ابتكار الحلول التي تساعد على توزيع الكتب على مستوى الدولة كبداية، ومن ثم الانطلاق لتقديم خدم التوزيع الإقليمي ثم الدولي.

تأسيس الشركة

أما الدكتورة اليازية خليفة، عضو مجلس إدارة الجمعية، أمين السرّ، فقالت: يأتي تأسيس الشركة استجابة لسوق النشر المحلي والعربي وتطلعه للوصول بإصدارات دور النشر إلى كل مكان بأيسر الطرق وأقل التكاليف. وأكد عبد الله الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن التوجيه بتأسيس الشركة جاء استكمالاً لجهود ومبادرات إمارة في تطوير صناعة النشر في الدولة، بما يتماشى مع مشروع الشارقة الثقافي الشامل.

وتضمنت رؤية الشركة التي أعلنت عنها الجمعية السعي إلى أن تكون الشركة المصدر الأول للكتاب العربي، من أجل توسيع رقعة القراءة في المنطقة والعالم، ضمن قيم الأصالة والتميز والشغف والالتزام والابتكار، تجسيداً للمشروع الثقافي للشارقة الذي يولي عناية خاصة بالكتاب وصناعته وتسهيل وصوله إلى مختلف شرائح القراء في كل مكان، كما تضمنت رسالة الشركة العمل على توفير خدمات متكاملة ومبتكرة للكُتّاب والناشرين والقراء بالإمارات والعالم العربي، تشمل التحرير والتصميم والتسويق والإنتاج والتوزيع بمستوى عال من الجودة، للإسهام في تأصيل القراءة واستدامة المعرفة.

يشار إلى أن «شركة منصة للتوزيع» تتبع «جمعية الناشرين الإماراتيين» التي تأسست عام 2009، بهدف خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.