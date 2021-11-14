ندى جابر تطلق كتابها الجديد «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت الكاتبة والباحثة في الدراسات الإعلامية، الدكتورة ندى أحمد جابر كتابها الجديد، الصادر عن دار الكتاب الجامعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان «الإعلام الدولي والتواصل الثقافي – الإعلام الدولي الموجه للمنطقة العربية»، وذلك في حفل توقيع أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب».

وتتناول الباحثة في كتابها الذي جاء من 21 فصلاً موزعة على 577 صفحة من القطع الكبير، موضوعاً يشغل ذهن القارئ والمهتم بالإعلام، وتجيب من خلاله عن سؤال كبير حول منهج وأدوات ووسائل الإعلام الموجهة لمخاطبة الجمهور في المنطقة العربية.

وتستعرض الكاتبة في الجزء الأول من كتابها الأشكال المختلفة لوسائل الإعلام الدولية الموجهة نحو الجمهور العربي، من وكالات الأنباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، إلى السينما وأشهر الأفلام التي تناولت بعض الشخصيات العربية التاريخية.

وتتطرق المؤلفة في الجزء الثاني من الكتاب إلى تاريخ وسائل الإعلام الدولية، بما فيها الصحف والإذاعات التي تهتم بأخبار المنطقة العربية، وانتهاءً بالجزء الثالث من الكتاب الذي اعتمدت فيه الكاتبة على المنهج التحليلي لبحث ملامح التواصل الثقافي ومعوقاته، وأثر ظهور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة المجتمعات، في ضوء تحليل مؤشرات الفجوة الرقمية عربيًا وغربيًا.