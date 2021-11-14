رحلة إلى إسبانيا بمنصة تصوير تفاعلية في «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تشهد أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين عدداً من الأنشطة التفاعلية المتنوعة، ويبرز من بينها فعاليات منصة التصوير التفاعلية التي يخصصها الجناح الإسباني، ليتيح لجمهور المعرض فرصة أخذ صور مع أبرز معالم إسبانيا السياحية والأثرية.

المنصة السياحية التفاعلية، التي تشهد توافد الزوار، تتيح رمز استجابة سريع «كيو آر كود» للدخول في سحب على رحلة إلى إسبانيا للتعرف على معالمها السياحية على أرض الواقع، حيث سيعلن أسماء الفائزين في ختام فعاليات المعرض.

وتشارك إسبانيا، كضيف شرف في الدورة الأربعين من المعرض بالعديد من الفعاليات الرسمية والخاصة، يحييها عدد من الشخصيات الفكرية وينظمها عدد من المؤسسات الثقافية والفنية.