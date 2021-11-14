روائع «ليالي الفن» في دبي تعالج التحديات البيئية والمجتمعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مجموعة فريدة من التراكيب الفنية والمنحوتات واللوحات المستوحاة من قضايا وتحديات عصرية تواجهها البشرية مثل: البيئة والاقتصاد الدائري والواقع الافتراضي، تضيء عليها برامج فعالية أمسيات «ليالي الفن»، نصف السنوية، في موسمها الجديد في قرية البوابة بمركز دبي المالي العالمي، غداً، تحت شعار «التجديد»، إذ تتضمن باقات من الأعمال الفنية المدعومة بالعملات الرقمية غير القابلة للاستبدال، وأعمالاً عديدة أخرى متنوعة، لفنانين صاعدين ومتمرسين من شتى أرجاء العالم. وتستمر فعاليات النسخة الجديدة من الحدث (الـ12)، حتى الأربعاء المقبل، مشتملة على معارض ثرية، بينها معرض فان دي جودنبرج وآخر لجاسي آرت يضم مجموعة متنوعة من القطع الفنية المفعمة بالحيوية التي ستنقل الزوار إلى عالم بديل وملهم.

أعمال هادفة

وتنتشر الأعمال الفنية الهادفة في أرجاء قرية البوابة على غرار المفروشات المصممة بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمصنوعة من مواد معاد تدويرها من ابتكار مارتينا نيجري ضمن تشكيلة برايمافيرا. وتعرض أيضاً آلاء شبلي فنون الطباعة ثلاثية الأبعاد وتضم الأضواء المصممة بأسلوب يحاكي الحركات الطبيعية للخفافيش.

وسيعرض «سيستر أكتوبي» ثمرة التعاون الفني بين المصممة ناتاليا كونفورتي والرسامة التجريدية جوستين فورمينتيلي، تركيباً فنياً غامراً من الأذرع المتداخلة التي توحي بعالم غريب بأسلوب مفعم بالإبداع. وسيعرض الفنان متعدد التخصصات آساره إبراهيم بور قطعة فنية فريدة من نوعها.

صور فوتوغرافية

وتقدم الفنانة المقيمة في دبي مارتا لافومسيك عملها التركيبي Gaia Warriors الذي يسلط الضوء على الضرورة الملحة العمل المناخي، بينما تعرض مريم طاهر سلسلتها من الصور الفوتوغرافية التي تصور حركة جسم الإنسان. ويحظى زوار أمسيات «ليالي الفن» بفرصة المشاركة في ورش العمل والتسوق وتناول الطعام في أي من المطاعم والمتاجر المشاركة التي يتجاوز عددها 350 مطعماً ومتجر تجزئة، إضافة إلى فرصة خوض تجربة فريدة وملهمة يقدمها نخبة من الفنانين المحليين والإقليميين والعالميين ضمن وجهة عصرية تحرص على تعزيز الابتكار والاستدامة.