ما الذي أشعل شغف التصوير التقليدي من جديد؟ (2)

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لاحظت شركة «فوجي فيلم» انتعاشاً كبيراً في السنوات العشر الماضية في مجال التصوير الفوتوغرافي التقليدي، إذ باعت في عام 2010 أكثر من نصف مليون من كاميرا Instax في جميع أنحاء العالم. وخلال العام الماضي وصلت المبيعات إلى أكثر من 10 ملايين كاميرا. وفي هذا السياق، يقول «آندي روس» – الذي يعمل في «فوجي فيلم أوروبا» - إن جيل الشباب يتجه بشكل خاص إلى امتلاك كاميرات بولارويد. وفي سياق متصل، تزايدت أسعار كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدي في السنوات الأخيرة، حيث عَزَت الشركات المتخصصة في هذا المجال ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن. وفي تقريرٍ لـ«دويتشه فيله» الألمانية DW، أكَّدت شركة «ايباي» بأن هناك نمواً في مبيعات كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدي في السنوات الأخيرة. ويتزامن الطلب المتزايد على كاميرات التصوير التقليدية مع انخفاض الطلب على الكاميرات الرقمية حيث يفضّل الكثيرون كاميرات الهواتف الذكية، إذ أظهرت بيانات «اتحاد الكاميرات ومنتجات التصوير» في اليابان تراجع مبيعات الكاميرات الرقمية بنسبة 90 ٪ تقريباً بين عامي 2010 و2019 في ظل جائحة كورونا.

وخلال العام الماضي، أعلن معرض «فوتوكينا» العالمي في مدينة «كولونيا» الألمانية – الذي يُعرف بتقديمه لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال التصوير وتقنيات الصورة - أنه يعتزم وقف نشاطه حتى إشعار آخر. وعزا المعرض قراره إلى انخفاض الطلب على شراء منتجات التصوير بالتزامن مع «التراجع الكبير» في المبيعات في الأسواق في جميع أنحاء العالم.

فلاش

جميع وجهات النظر التي وصلتنا من الجمهور في هذا الشأن.. جديرة بالاهتمام.. شكراً لكم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي