محمد الجوكر يوقع جديده «وطن من ذهب»

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محمد الجوكر يوقع كتابه | البيان

نظم الأرشيف الوطني، حفل توقيع للكتاب التوثيقي (وطن من ذهب)، للكاتب والزميل، الإعلامي محمد الجوكر، في مقر «الشارقة للكتاب 2021». إذ يعد الكتاب أحدث إصدارات الأرشيف الوطني ويأتي في إطار احتفالات الإمارات بعام الخمسين، وبالتزامن مع الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الخمسين للدولة في الثاني من ديسمبر 2021، ويؤكد الكتاب أن الأرشيف الوطني، يقوم بتوثيق كل مجالات الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ مرحلة ما قبل قيام الاتحاد، ويتيحها للباحثين، ويحفظها للأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، أصدر (وطن من ذهب)، الذي يعد سرداً تفصيلياً لقصة كرة القدم في الإمارات. (الشارقة - البيان)