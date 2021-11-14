سالم بن سلطان القاسمي يشهد إطلاق كتاب «القادة والوصايا العشر»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، إطلاق كتاب «القادة والوصايا العشر» للكاتبة الدكتورة فاطمة الدربي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد الخيرية، ووداد أحمد بوشنين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتبة «اقرأ واستمتع» والمهندس فتحي جبر عفانه سفير منظمة الأسرة العربية وجمال الشحي مؤسس دار «كتاب» للنشر ومديرها العام، ونخبة من المثقفين والمهتمين بصناعة الكتاب والمجال الأدبي.