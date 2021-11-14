الجامعة الأردنية تكرم المسرحيين إسماعيل عبد الله وغنام غنام

المصدر: عمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرمت الجامعة الأردنية الثلاثاء الماضي الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبد الله والكاتب المسرحي الأردني غنام غنام لما قدماه ككاتبين للمسرح العربي، وقد استقبل الدكتور أحمد المجدوبة نائب رئيس الجامعة في مكتبه الكاتبين بحضور عميد كلية الفنون والتصميم الدكتور محمد نصار وهيئة مدرسي الكلية وعدد من الفنانين العرب المشاركين في مهرجان المسرح الأردني، وقدم لهما درعي الجامعة نيابة عن رئيسها، وأشاد الدكتور مجدوبة بحضور الكاتبين في رحاب أعرق الجامعات الأردنية، مبدياً اعتزازه الكبير بالهيئة العربية للمسرح ودورها ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمسرح العربي، وقد وجه الكاتبان الشكر والتقدير للجامعة ورئاستها على هذه اللفتة الكريمة، وتناولا العديد من قضايا المسرح التي تعمل عليها الهيئة العربية للمسرح، وآفاق التعاون مع الجامعة خدمة للمسرح العربي.

وكانت كلية الفنون قد استضافت الكاتبين في صباح ذات اليوم في محاضرتين قدم خلالها الكاتبان عبد الله وغنام بانوراما عن تجربتهما في كتابة النص المسرحي، بحضور طلبة كلية الفنون (البصرية والمسرحية).