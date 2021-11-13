بدور القاسمي: نؤمن بقدرات المجلس الاستشاري الجديد لـ«كتب اليافعين»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

على هامش مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعلن المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عن تشكيل مجلسه الاستشاري الجديد، لمواصلة العمل على تحقيق أهداف المجلس في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات بين المؤسسات والأفراد المعنيين بكتب الأطفال واليافعين.

وتطوير الأعمال الإبداعية التي تعنى بأدب الطفل، ومد جسور التواصل مع المؤلفين والرسامين والمؤسسات الثقافية داخل الدولة وخارجها، في سبيل ابتكار أفكار إبداعية تسهم في تحقيق رسالة المجلس وأهدافه.

وتتولى اللجنة الاستشارية تمثيل المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في المناسبات الثقافية المختلفة مثل ورش العمل وفعاليات القراءة القصصية، والمؤتمرات، ومعارض الكتب الدولية، ومناقشة خطط عمل المجلس ومنجزاته في الاجتماعات ربع السنوية للمجلس.

اللجنة الجديدة

وتضم اللجنة الاستشارية الجديدة كلاً من: خولة المجيني، مديرة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، وإيمان بو شليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، ومجد الشحي، مديرة علاقات الناشرين في جمعية الناشرين الإماراتيين، ونادية النجار، مؤلفة كتب أطفال ويافعين، ووفاء إبراهيم، رسامة كتب أطفال، واليازية السويدي، مديرة ومؤسِّسة «الفلك للترجمة والنشر».

وفي تصريحها حول تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الجديد، قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «نتطلع من خلال المجلس الاستشاري الجديد، إلى مرحلة جديدة من العمل تبرز أهمية فئة الأطفال واليافعين الذين تعتمد عليهم مجتمعاتهم ليكونوا رواد المستقبل وصناعه».

وأضافت: «نحن واثقون بأن الخبرات والتجارب المتنوعة للجنة الجديدة ستشكل إضافة لصناعة كتب الأطفال وتحقق قيمة تتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يمر بها العالم، وخاصة مع إعلان معرض الشارقة الدولي للكتاب المعرض الأكبر في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر لعام 2021، فهذا الإنجاز الإماراتي يحفزنا على مواصلة العمل للحفاظ على المكانة التي تستحقها كتب الأطفال واليافعين».

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن تشكيل المجلس الاستشاري من مجموعة من الإماراتيات ذوات خبرات متنوعة وكبيرة ويمثلن القطاعات كافة المعنية بكتاب الطفل، من مسؤولي المعارض، والكتّاب، والرسامين، وأمناء المكتبات، يأتي إيماناً بجهودهن وقدرتهن على تحقيق تعاون مثمر يرتقي بكتاب الطفل، وقيادة مرحلة مهمة من مراحل العناية بهذه الفئة وتنمية معارفها.