وضع حجر الأساس لمشروع معهد البحرين للموسيقى الشرقية في أصيلة

المصدر: أصيلة (المغرب)_ البيان

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شهدت مدينة أصيلة المغربية أخيراً، وضع حجر الأساس للمشروع البحريني المغربي الرائد "معهد البحرين للموسيقى الشرقية ، الذي يهدف إلى تأهيل الموسيقيين الشباب من أصيلة، وطنجة وتطوان والحسيمة، وشارك نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، ومحمد بن عيسى أمين عام منتدى أصيلة ووزير الخارجية والتعاون المغربي السابق، وبحضور خالد المسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية.

وسيتخصص المعهد في تعليم قواعد الموسيقى عموماً والشرقية خصوصاً ، بما في ذلك أصول ونشأة وتطور هذه الموسيقى العربية والمغربية، كما سيتلقى الطلبة دروساً في مختلف القواعد والآلات الموسيقية والمؤثرات الموسيقية والصوتية الأخرى.

ويأتي هذا المشروع تثميناً للروابط الأخوية المتميزة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، كما يأتي أيضاً تأكيداً لعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وثمرة للجهود المبذولة من المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية في البلدين ، وبالتعاون مع مؤسسة منتدى أصيلة في المغرب، الذي يمتد إلى عقود خلت لترسيخ وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين.