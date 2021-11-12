أيمن الفرماوي يوقع "الأحلام المسروقة" بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

المصدر: البيان

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وقع الزميل أيمن الفرماوي في ركن التوقيعات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب أمس إصداره الجديد الأحلام المسروقة.

ومسرحية «الأحلام المسروقة»؛ صدرت عن دائرة الثقافة بالشارقة وهي مسرحية جديدة للأطفال، يتعلّمون من خلالها كيف يحوّلون أحلامهم إلى واقع، وأنه إن اجتهد كل واحد منهم أن يكون كما يتمنى، وسعى لتحقيق ما يريد، فلن يستطيع أحد حينها أن يسرق «واقعاً يمشي على الأرض».

ومن خلال الأحداث الشيقة الممزوجة بالفكاهة أحياناً، التي تدور داخل إحدى المدارس، يدرك الأطفال أن لدى كلٍّ منّا موهبته التي قد تختلف عن موهبة غيره، وأنه يجب استثمار هذه المواهب بما يعود بالخير على صاحب الموهبة والنفع على المجتمع .

يذكر أن الزميل أيمن فرماوي حاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي في مجال القصة للأطفال، وصدر له من قبل: «النيات الحسنة وحدها لا تكفي» و«سر الأصوات الغامضة».