شرم الشيخ تحتفي بالمسرح التونسي

المصدر: (تونس - هاجر التليلي)

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يتميز مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة هذا العام، بتكريم المسرح التونسي، إضافة إلى تنظيم احتفالية كبرى أطلق عليها اسم «الاحتفاء باليوم التونسي».

تجاوزت هذه الاحتفالية الإنتاجات المسرحية لتكون فرصة للتعرف على التراث التونسي بما يتضمنه من لباس تقليدي منقوش باليد، حلي من الفضة المصممة بطريقة تقليدية، تحف مصنوعة من الفضة والعنبر تشتهر بها البلاد التونسية، منتجات ديكور تقليدية من قرية سيدي بوسعيد السياحية.

أما عن المسرح فقط أثارت المسرحية التونسية «ربع وقت» للمخرجة سيرين قنون جدلاً بالمواضيع الجريئة التي طرحتها من خلال الممثلات ريم الحمروني، شاكرة رماح، سهير بن عمارة، أميمة المحرزي وبسمة بعزاوي.

«البيان» اتصلت بالممثلة ريم الحمروني التي عبرت عن سعادتها باختيار مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لمسرحية «ربع وقت» لتمثيل تونس فيه.

مواقع مختلفة

خمس نساء من مواقع اجتماعية مختلفة يجمعهن «نادي الغناء» أين تعرفن على بعضهن. نوادي الغناء للسيدات دارجة جداً في تونس، فضاء تجتمع فيه النساء والفتيات لتعلم الموسيقى والغناء مرة في الأسبوع للترفيه عن النفس وتعلم أصول الموسيقى. اختارت المخرجة هذا الفضاء ليكون إطاراً مكانياً تتقاسم فيه البطلات الخمس حكايتهن وتتقاسمن فيه مشاكلهن.

رغم الآلام التي أضرت بهن من قسوة الزمن عليهن عموماً وقسوة الرجال في حياتهن خصوصاً، تحاول البطلات الخمس الخروج من هذه الوضعيات الصعبة عبر المشاركة في نادي الغناء، علها مبادرة تروح عن أنفسهن وتنسيهن صدمات دمرتهن.

حالات متعددة

تعاني إحداهن مرارة طلاق من زوج عنيف، تحاول أخرى نسيان ابنها الذي توفي غرقاً، تعيش الثالثة عذابات الغربة بعيداً عن الوطن، الرابعة فتشكو أباً متسلطاً تخلى عن عائلته، أما الخامسة فتهرب من نظرة المجتمع القاسية لفتاة متحررة. خمس شخصيات مختلفة، قادمات من أوساط اجتماعية مختلفة، سعيدات في الظاهر، تعيسات من الداخل.

أشادت ريم الحمروني لـ«البيان» بتفاعل الجمهور المصري مع المسرحية رغم عائق اللهجة في بعض الأحيان، مؤكدة أن معاناة النساء في العالم العربي تشبه بعضها البعض رغم الاختلافات بين المجتمعات العربية. فـ«ربع وقت» ترمز ربما لوقت السعادة الذاتية التي تعيشها النساء، مقداره ربع وقت من الحب أو ربع وقت من الرضا أو ربع وقت من الهناء مقابل ثلاثة أرباع شقاء وتعب ومحاولات تغلب على صدمات الحياة.

تشارك مسرحية «ربع وقت» في مسابقة العروض الكبرى للمهرجان التي تتكون لجنة تحكيمها من الفنانة إلهام شاهين من مصر، والفنان داود حسين من الكويت، وكاكو موتو اتسوشي من اليابان، وسيسي باباثانسيو من اليونان، وادموند هيوكسماري ألبانيا.