«الفن في المواصلات العامة» مبادرة تدعم قطاع دبي الثقافي

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفاءً بإبداعات الفنانين المشاركين في مبادرة «الفن في المواصلات العامة» التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، زارت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، محطتي جبل علي ومجمع دبي للاستثمار، وهما من بين محطات مترو دبي التي تتوزع فيها الأعمال الفنية المشاركة في المبادرة التي جاءت جزءاً من احتفالات «يوم المواصلات العامة» الذي انطلق في الأول من نوفمبر الجاري تحت شعار «معاً إلى إكسبو».

وتهدف مبادرة «الفن في المواصلات العامة» إلى جعل الفن والثقافة في كل مكان وفي متناول الجميع، ودعم القطاع الثقافي والإبداعي في إمارة دبي وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمثقفين من الإماراتيين والمقيمين لطرح مزيد من المبادرات والأفكار التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية الدولية كمركز ثقافي عالمي، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب. وتتوزع الأعمال الفنية المشاركة في عدد من محطات مترو دبي وهي: محطة إكسبو 2020، ومحطة دبي مول، ومحطة جبل علي، ومحطة مجمع دبي للاستثمار، ومحطة مترو الغبيبة.

أعمال فنية

واطلعت بدري على أحدث وأروع الأعمال الفنية والثقافية التي أبدعها فنانون من المواهب في الإمارة، حيث توقفت في محطة جبل علي عند أنشطة الرسم الحي وتراكيب البولارويد الفنية التي شارك فيها مجموعة من الفنانين ضمت: مي مجدي، فيصل الريس، محمد الظاهري، محمد البلوشي.

انتقلت بعدها بدري إلى محطة مترو مجمع دبي للاستثمار، حيث توقّفت عند بعض الفعاليات المقامة هناك، والتي شملت فن الخط والرسم الحي وتراكيب البولارويد الفنية بمشاركة من الفنان الدكتور جاسم العوضي، والفنان توفيق زكريا والفنان أحمد الدوسري، بالإضافة إلى مجسمات من الفن الرقمي بالتعاون مع ARHEAD، الشركة المتخصصة في الفن الرقمي القائم على الواقع المعزز.

وتعمل «دبي للثقافة» على رعاية المواهب الإبداعية، ودعم التنوع الثقافي في الإمارة، بما يسهم في تمكين القطاع الثقافي والإبداعي كرافد للاقتصاد المحلي. تنطلق دبي للثقافة في رؤيتها من خارطة طريق استراتيجيتها التي تتناغم مع «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» الهادفة إلى جعل الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.