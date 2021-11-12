نورة الكعبي تلتقي في باريس وزير الثقافة السعودي

المصدر: (باريس - وام)

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التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» في باريس.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسبل توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي في المنظمات الدولية المعنية.

وأكدت معاليها أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، حيث أيدت الإمارات قرار المملكة العربية السعودية بشأن «مجموعة العشرين والثقافة» في حين دعمت المملكة العربية السعودية القرارات الثلاثة التي اقترحتها دولة الإمارات هذا العام في المؤتمر العام لليونسكو.

وجددت معالي وزيرة الثقافة والشباب، التي تتولى أيضاً مهمة مفوضة جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، دعم دولة الإمارات لملف ترشيح المملكة العربية السعودية لاحتضان إكسبو 2030 في الرياض.