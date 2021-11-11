«فن أبوظبي» يستضيف معرض «عبور»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف فن أبوظبي، بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، المعرض الفني الملهم «عبور»، للمبدعة نجوم الغانم، خلال دورته الـ 13، والذي سيعرض كذلك ضمن برنامج مهرجان أبوظبي 2022، المُقام تحت شعار «إمارات الرؤى».

ويُعد «عبور» تجربة فنية غامرة، عبارة عن عمل تركيبي قائم على الفيديو والصوت، من إبداع الشاعرة وصانعة الأفلام، الفنانة نجوم الغانم، ومن بطولة الفنانة أمل حويجة.

وقد تم تصوير مشاهده في الإمارات والبندقية. وكانت فكرة «عبور» في الأساس، مصممة خصيصاً للمشاركة به في معرض الجناح الوطني في بينالي البندقية 2019، تحت إشراف القيمين الفنيين سام بردویل وتیل فلراث، مؤسسي «آرت ري أوريانتد»، وهي منصة متعددة التخصصات للتقييم الفني، ومديري متحف هامبورغ بانهوف. و

تجاوب هذا العمل الفني مع موضوع بينالي البندقية لذلك العام، والذي كان «لتحيوا في أزمنة مثيرة للاهتمام»، فتناول قضايا بارزة، مثل التشرّد والنزوح. والجدير بالذكر، أن سام بردویل وتیل فلراث، هما القيمان الفنيان المشرفان على نسخة العام الجاري من برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون»، المُقام على هامش فعاليات معرض فن أبوظبي.

عمل استثنائي

وقالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «نحن سعداء بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والجناح الوطني لدولة الإمارات، لاستضافة هذا العمل الفني الاستثنائي، خلال نسخة العام الجاري من فن أبوظبي، والذي سبق أن قدمته الفنانة نجوم الغانم لأول مرة، في بينالي البندقية عام 2019.

وهذا المعرض، سيأخذ المشاهدين على متن رحلة مليئة بالأحاسيس والمشاعر، وتتطرق إلى موضوعات مثل الاغتراب والنزوح، عبر توليفة رائعة من جماليات الشعر العربي المعاصر، ورؤية إخراجية فنية.

وسوف يعود معرض «عبور»، عقب استضافته في مدينة البندقية، إلى وطنه، مسجلاً بذلك حضوره الأول في دولة الإمارات، وبرأيي، سيكون جمهور وزوّار فن أبوظبي، على موعد مع تحفة فنية زاخرة بالتفاصيل الإبداعية. وتعكس شراكتنا مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والجناح الوطني، علاقتنا الوطيدة مع كافة المؤسسات الثقافة المحلية، وجهودنا ومساعينا المبذولة، من أجل دعم المشهد الفني المحلي».