اليازية بنت نهيان تشارك بجائزتين في مجال النقوش على الصخور

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة العربية، لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مؤسسة شركة أناسي للإعلام، بجائزتين في مجال النقوش الكتابية على الصخور، في المؤتمر الدولي للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في الدورة الـ24، وقد سلم الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوي رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب الفائزين الجوائز في حفل افتتاح المؤتمر الذي أقيم مؤخراً بمقر الاتحاد بمدينة الشيخ زايد في جمهورية مصر العربية.

وقد فاز بالجائزتين وقيمة كل منهما ألف وخمسمائة دولار أمريكي، الدكتور محمد جلال محمود، مدرس بقسم آثار شبه الجزيرة العربية كلية الآثار والإرشاد السياحي، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود سالم غانم، مفتش أول بمنطقة آثار الشرقية بوزارة السياحة والآثار.

وتهدف هذه الجائزة التي تعد أول جائزة على مستوى الدول العربية في تخصص النقوش والكتابات العربية على الصخور والأحجار إلى التشجيع على رصد وجمع أهم الاكتشافات الخاصة بالنقوش والكتابات العربية على الصخور والأحجار، ورفد الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية» بمجموعة جديدة من النقوش العربية، والذي بدوره يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا الإرث الثقافي الضخم، والحفاظ على الهوية والتاريخ العربي وإفادة الباحثين والدارسين بالمعلومات الموثقة المطروحة، ونشر والحفاظ على التاريخ العربي المشترك بين الدول العربية من المشرق إلى المغرب.