الملتقى العربي للتراث الثقافي يبدأ الأسبوع المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي في الوطن العربي (إيكروم - الشارقة) بالتعاون مع مؤسسة الشارقة الإسلامية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين (جامعة الشارقة)، الدورة الثالثة من الملتقى العربي للتراث الثقافي، تحت عنوان «إعادة التفكير في مستقبل التراث والفنون الإسلامية»، وذلك خلال يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

يهدف هذا الملتقى إلى توفير مساحة للنقاش متعدّد التخصّصات حول الموروثات الفنّـية والمعمارية الإسلامية في الحاضر والمستقبل، وتسليط الضوء على كيفية تطوّر الفنون الإسلامية ودور هذه الموروثات الثقافية في تحديد الحاضر والمستقبل. كما سوف يستعرض الملتقى مجموعة من الخبرات النظرية والعملية لاستكشاف الطبيعة المتنوّعة للفنون والتراث الإسلامي مع إبراز الآفاق متعدّدة التخصصات؛ ومناقشة أحدث الدراسات حول حفظ التراث الإسلامي وصونه وتقديمه.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتفي الملتقى العربي للتراث الثقافي باليوم العالمي للفنون الإسلامية في 18 نوفمبر، والذي أعلنته منظمة اليونيسكو في عام 2019، بهدف زيادة الوعي بالفنون الإسلامية ومساهمتها في الحضارة الإنسانية.