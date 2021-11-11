الأرشيف الوطني و«التربية» يحتفيان بالمكرمين في مبادرة «كتّاب الخمسين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة ووزارة التربية والتعليم حفلاً خاصاً بتكريم طلبة «كتّاب الخمسين» افتراضياً بمقر معرض الشارقة الدولي للكتاب2021، وذلك عرفاناً بجهود الطلبة الذين استطاعوا أن يستشرفوا المستقبل في نصف القرن القادم، وأن يعبروا في محتواها عن إدراكهم ووعيهم، وانتمائهم للوطن وولائهم لقيادته الحكيمة.

وأثمرت مبادرة «كتّاب الخمسين» 50 قصة جُمعت في كتاب تمّ إعداده وطباعته في الأرشيف الوطني بعنوان: «المجموعة القصصية لكتّاب الخمسين»، وتعدّ هذه القصص ثماراً حقيقية للجهود التي بذلها الطلبة بتوجيه ومتابعة من الأرشيف الوطني ووزارة التربية والتعليم.

وفي كلمته التي ألقاها احتفاء بالطلبة المكرمين قال فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني: لقد أطلقنا مبادرة «كتّاب الخمسين» في الأوساط المدرسية، بالتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، وكنا نتطلع لاكتشاف خمسين كاتباً موهوباً في مجال الكتابة القصصية، وفي عامنا هذا، عام الخمسين نحتفي بنخبة من أبنائنا الموهوبين الذين يتجلى في إبداعهم الثراء المعرفي وحب الوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأضاف: وحالما أطلقت المبادرة تم تعميمها على مدارس الدولة، وكانت الفئة المرشحة للمشاركة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والتاسعة عشرة، وكانت المفاجأة أن سجل عبر الرابط الإلكتروني حوالي 880 طالباً وطالبة، تمت مقابلة 300 منهم، وبعد التصفيات، بقي 85 طالباً وطالبة مخولين للمشاركة بالمبادرة، وتم اختيار أجمل خمسين قصة صدرت في كتاب يوثق جهود أبنائنا الطلبة وقيمة هذه المبادرة.

حس وطني

وقالت الدكتورة فاطمة يونس مديرة إدارة الإرشاد وجودة الحياة بوزارة التربية والتعليم: إن المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها استشرافاً للخمسين عاماً المقبلة ترتقي بالحسّ الوطني لدى الطلبة وتعزز في نفوسهم قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وتوسع الأفق الذهني لديهم لأنهم كانوا أمام تجربة الكتابة الوطنية، وجسدوا بكلماتهم رؤيتهم المعبرة للخمسين عاماً المقبلة في مسيرة استدامة التطور والعلم والمعرفة والازدهار لوطن شامخ بالعطاء والقيم والمبادرات واستنهاض الهمم للبناء الوطني.

وأشارت إلى حرص وزارة التربية والتعليم على جميع المبادرات التي تعزز إعلاء القيم والهوية الوطنية والتنشئة السليمة لأجيال الغد وترسيخها في نفوس الطلبة، والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الوطنية، معربة عن خالص التقدير والشكر إلى الأرشيف الوطني على هذا التعاون الإيجابي الذي يصب في مصلحة الوطن.