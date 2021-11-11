طالبات «القاسمية» يبدعن فناً من 3 آلاف قطعة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أبدعت طالبات الجامعة القاسمية بالشارقة في إبراز فرحتهن والتعبير عن عام الخمسين فأنجزن لوحة فسيفسائية مكونة من ثلاثة آلاف قطعة من أغطية قوارير، قمن بتشكيلها على حرف (الخمسين) بمناسبة احتفالات الدولة بمرور خمسين عاماً على قيام اتحادها، وذلك بعد عمل متواصل لم تهدأ فيه الطالبات من تقديم عدد من أشكال الإبداع الفني اللافت في ظل ما أتاحته الجامعة من مناخ مميز لتشجيعهن على إنتاج لوحات فنية باستخدام خاصية التدوير والاستفادة من المواد المتاحة.

وقدمت الطالبات اللوحة بالمرسم الجامعي التابع لعمادة شؤون الطلبة بطرح فكرة مبتكرة بتجميع أغطية قوارير الماء والعمل على تصميمها بتثبيتها بمهارة فنية لافتة وبمزج بين ألوان عمل الدولة ليقدمن لوحة فسيفسائية غاية في الجمال والروعة، تعبيراً عن تلك المناسبة الوطنية.

وشهد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بحضور عدد من الأساتذة إنجاز الطالبات اللوحة الفنية والذي تزامن مع احتفالات الجامعة باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات الحبيبة في ظل احتفاء المرسم الجامعي بعمادة شؤون الطلبة بهذه اللوحة.