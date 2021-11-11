شاعر المليون يتابع رحلة البحث عن نجوم الشعر النبطي في الكويت

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتابع برنامج شاعر المليون، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، رحلة البحث عن نجوم الشعر النبطي، وذلك خلال الحلقة التسجيلية الثانية التي تضمنت جولة مقابلات لجنة تحكيم البرنامج للشعراء في عاصمة دولة الكويت، والتي بثت تفاصيلها عبر قناتي بينونة والإمارات.

ونقلت الحلقة جمهور الشعر النبطي من أبوظبي الخير إلى الكويت المحبة في رحلة مليئة بالقصيد وحروف الإبداع أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وسلطت الضوء على إجازات لجنة التحكيم التي حظي بها العديد من شعراء الشعر النبطي، وإشادتهم بقصائد الشعراء وملاحظاتهم على بعضها، والمزيد من تفاصيل وكواليس تصوير المقابلات التي استمرت على مدار يومين.

خدمة الشعر

قال سلطان العميمي، عضو لجنة تحكيم البرنامج مدير أكاديمية الشعر، إن أعضاء لجنة التحكيم موجودون لخدمة الشعر والشعراء، وأن دورنا في حقيقة الأمر لخدمة الشعراء من خلال الأخذ بأيديهم وتوضيح ما يستحق أن تعطى ملاحظات عليه ويستفيد منها الشاعر في مشواره الشعري، ونشيد بالجميل والمميز والمختلف، فالكل يستفيد وكذلك الشعراء المتابعون للبرنامج.

كما أكد حمد السعيد، عضو لجنة تحكيم البرنامج، أن محطة الكويت متفردة بجمال شعرائها، وقد تم خلالها مقابلة شعراء مبدعين ومميزين، مشيراً إلى أن الكويت منتجة للمواهب، وتعتبر من المحطات المبشرة وفيها نجوم سيحجزون مقعدهم في قائمة المائة، متوقعاً أن يكون لهم نصيب في قائمة الثمانية والأربعين.

وأعرب الدكتور غسان الحسن، عضو لجنة تحكيم البرنامج، خلال الحلقة التسجيلية الثانية، عن سروره بجولة مقابلات الشعراء في الكويت، والتي كانت كما عهدها فيها نوعان من الشعراء، نوع يكرر نفسه بمعنى أنه يعود للبرنامج مرة أخرى، ونوع ثانٍ فيه ظهور جديد لشعراء شباب بفكر شعري جديد.

مرحلة المقابلات

تمكن 24 شاعراً من حجز مقاعدهم وعبور مرحلة المقابلات إلى مرحلة المائة، وقد تم الإعلان عن الشعراء المتأهلين من الجولة فور انتهاء الحلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لبرنامج شاعر المليون، والشعراء المتأهلون هم: (ناصر بدر ستار العنزي، علي حامد العازمي، عبدالله مطلق العتبي «الشقراني»، مبارك ناصر العجمي، فيصل برجس السور، سلطان سعود المطيري، أحمد براك مصبح العازمي.

مساعد مطلق خشمان العجمي، صلاح فهد رفاعي العازمي، محمد مبارك العتيبي، عبدالله ناصر المطرفي العنزي، عبدالله علي الهاجري، غازي عطا الله العتيبي، فرحان ناصر المطيري، يوسف محمد المطيري، فايز عبدالله المطيري، حمود العميري، خالد بدر الديحاني، عوض جاسر المطيري، شجاع مشعل القحيصان الظفيري) من دولة الكويت، و(عبدالعزيز مشعل الشمري، محمد مناور العتيبي، نايف مناور الظفيري، نايف راشد القرن الحربي) من المملكة العربية السعودية.