«الشارقة للمتاحف» تفتتح معرض «دير المدينة»

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت هيئة الشارقة للمتاحف أمس الأربعاء، معرض «دير المدينة، قرية فناني الفراعنة»، الأول من نوعه في المنطقة، والذي ينظمه متحف الشارقة للآثار التابع للهيئة، حتى تاريخ 31 أغسطس 2022، مستهدفاً بشكل رئيسي الأطفال وطلبة المدارس والعائلات.

وشهد افتتاح المعرض الذي ينظم بالتعاون مع المتحف المصري بتورين الإيطالية، حضور كل من منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، و د. زكي أصلان، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة إيكروم في إمارة الشارقة.

ويكشف المعرض الذي يشكل الثمرة الأولى لمذكرة تعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف والمتحف المصري بتورين الإيطالية، عن تاريخ قرية «دير المدينة»، التي كانت مسكناً لنحو 800 من العمال والبنائين والفنانين، الذين عملوا في المدافن الملكية في أحد الأودية قرب وادي الملوك، الشهير بجبال طيبة بمصر عام 1500 قبل الميلاد.

ويستعرض الحدث الذي يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات فما فوق، تفاصيل اكتشاف القرية، التي هجرها أهلها لتبقى منسية قرابة 3000 عام، حتى تم اكتشافها تحت كثبان رملية ضخمة من قبل الإيطالي «إرنستو شياباريللي».